Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 27 de agosto de 2025

Noite dos Balões

“‘Noite dos Balões’ em Santo André termina em quedas e incêndio’” (Setecidades, dia 25). Não podemos considerar baloeiros simplesmente seres irresponsáveis, são criminosos também. Fabricar, comercializar, transportar ou soltar balões, é crime ambiental com pena de detenção de um a três anos, além de multa (lei 9.605/98). Não é de hoje que estes objetos voadores, com ponto de partida mas sem destino, causam estragos em todos os lugares. Dias atrás, aqui em Santo André, foram soltos 11 enormes balões concomitantemente, causando incêndios em quatro pontos distintos. Um deles caiu próximo a residências e empresas onde um galpão foi totalmente destruído e outro sofreu danos parciais. Ninguém se feriu, por mera sorte. Foram necessárias 14 viaturas do Corpo de Bombeiros para controlar o incêndio. E se caísse num hospital, casa de repouso, polo petroquímico etc., imaginem o que poderia ter causado! Sem contar os incômodos foguetórios madrugada adentro, principalmente nos fins de semana, tirando o sono e a paz de quem trabalha. Passou da hora destes criminosos irem parar atrás das grades, mas estamos no Brasil, o País da impunidade, não é mesmo? Com tanta inteligência a disposição das autoridades, acredito não ser tão difícil assim detectar estas ocorrências com antecedência.

Mauri Fontes - Santo André





Valdemar Costa Neto

“Valdemar diz que processos estão ‘fazendo com que Bolsonaro vire um Che Guevara’” (www.dgabc.com.br). A comparação feita por esse senhor parece até um texto de stand-up. Talvez ele queira roubar o lugar de algum deles! Quem não leu a reportagem, leia! Todas as falas são de um absurdo que beira a insanidade! Digo isso porque não é uma piada, ele fala a sério! A extrema direita, agora, fala que vivemos numa ditadura, pede anistia. Outro diz que está exilado... e agora essa! É esse tipo de político que quer a todo custo, primeiro, destruir o País com mentiras para tomá-lo de verdade!

Maria Aparecida Lima - São Caetano





Soberania

O presidente Lula, seus ministros e demais funcionários usando boné para dizer da nossa soberania, é ridículo. Quem é soberano não precisa provar, tem que ser!

Tania Tavares - Capital





Voto impresso

No artigo ‘Eleição com voto impresso e auditável’ (Opinião, dia 25) o articulista, ao defender essa proposta, cita “denúncias de fraudes” de forma genérica, sem apresentar provas, como sempre o fazem os que assim argumentam. E explica que, ao votar, o comprovante impresso irá direto para uma urna lacrada, sem manuseio e nem possibilidade de o eleitor conferir! Ora, se a urna estiver fraudando (hipótese delirante), seria impresso fraudado! E lança suspeitas sobre a eleição de 2022! Mas deve ser só para os votos contrários aos seus interesses. Em 2022, os governadores, senadores e deputados de oposição ao governo federal foram eleitos por que urnas? Eletrônicas, é claro!





João Paulo Mendes Parreira - São Caetano





Seleção e eleição

‘Ancelotti convoca Seleção com retorno de Paquetá’ (Esportes, ontem). O técnico da Seleção convocou 25 jogadores. Sem Neymar, machucado, nove deles não foram chamados na última convocação porque, sensato que é, o técnico gostaria de conhecê-los melhor. Carlo Ancelotti, em resposta cirúrgica, disse que a “Seleção precisa ser construída por pessoas de caráter”! Quem expressa essa sábia frase é um ex-jogador de 66 anos, 33 deles como técnico vitorioso com cinco títulos de Champions League, dois com Milan e três com Real Madrid. A frase citada deveria sensibilizar o eleitor brasileiro, para que, quando fosse votar, em primeiro lugar deveria saber sobre o caráter do candidato.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)