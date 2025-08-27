Influenciadora apontada como affair de Zé Felipe assume romance com Luan Pereira

A influenciadora Victoria Miranda e o cantor Luan Pereira, envolvido em confusão com Dado Dolabella (relembre abaixo), assumiram um romance em suas redes sociais. Ela, que visitou o cantor no Rio de Janeiro para as gravações do Dança dos Famosos, postou fotos românticas no último sábado, 23. Luan também se pronunciou por meio de stories feitos nessa terça-feira, 26 e compartilhou uma ligação com ela.

Victoria teria sido apontada anteriormente como um suposto affair de Zé Felipe, após aparecer em uma festa acompanhada do cantor em Goiânia.

Sobre os rumores, Luan se manifestou em seus stories: "Não estamos namorando, estamos nos conhecendo. São coisas que se interligam, mas que são diferentes uma da outra."

"Os relacionamentos dão tão errado ultimamente porque as pessoas entram sem enxergar futuro", afirmou. O cantor terminou um noivado em junho, com Duda Corrêa, após quase um ano de namoro.

"Estou conhecendo uma pessoa maravilhosa, mas não estamos namorando ainda. O futuro a Deus pertence". Ele também compartilhou um print de uma ligação com Victoria.

Na postagem, ela registra a claquete dos Estúdios Globo e também aparece com um buquê de flores. Em um perfil privado da influenciadora, a legenda da foto com as rosas diz: "Sim, Vic está apaixonada."

Episódio com Dado Dolabella

Recentemente, Luan Pereira se envolveu em uma briga com Dado Dolabella, que o empurrou em uma crise de ciúmes por causa de Wanessa Camargo. A confusão aconteceu na sexta-feira, 22, no Rio de Janeiro, durante confraternização dos participantes de Dança dos Famosos.

Zé Felipe defendeu Luan em um show realizado no domingo, 24. O ex-marido de Virginia Fonseca chamou Dado de "folgado" e disse: "Vocês viram isso? É porque o moleque é muito bonzinho, é menino bom, abençoado. Se fosse mato-grossense ou goiano, o cara já tinha levado é bala."

Affair, antes, com Zé Felipe?

Victoria teria supostamente se envolvido com Zé Felipe e foi apontada como um romance do cantor após o término dele com Virginia. Ela foi vista em uma festa privada entre amigos em Goiânia e também já teria tido um relacionamento no passado com Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe.

O suposto namoro não foi confirmado pela influenciadora ou pelo cantor, que é filho de Leonardo.

Quem é Victoria Miranda?

A influenciadora que assumiu o romance com Luan Pereira é natural do Rio de Janeiro, mas atualmente mora em Goiânia. No TikTok, ela possui mais de 2 milhões de seguidores e posta conteúdos sobre estilo de vida e moda.

Victoria ficou conhecida após publicar alguns vídeos em que montava looks para o pai, Fábio Miranda. Além disso, já realizou campanhas para marcas como Diesel e a BYD.