Santo André promove oficina de receitas para deficientes visuais

O CRPD (Centro de Referência da Pessoa com Deficiência) de Santo André vai realizar nesta quinta-feira (28), às 14h, uma oficina prática de receitas rápidas no micro-ondas voltada exclusivamente para pessoas com deficiência visual. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo WhatsApp (11) 4433-1987, com vagas limitadas.



Aprendizado para autonomia



A atividade será conduzida pela terapeuta ocupacional Tamires Rossi e faz parte das chamadas AVDs (Atividades de Vida Diária), que ensinam habilidades essenciais para a vida independente, como alimentação, higiene, organização da casa e uso de tecnologia assistiva. O foco é desenvolver a autonomia e a segurança, utilizando outros sentidos — tato, audição e olfato — como recursos principais.



Mais opções de oficinas



O CRPD mantém oficinas permanentes de grafite, música, arte e socialização, jogos educativos, teatro, circo, dança e atividade física. Também oferece cursos de Braille e Libras, voltados a pessoas com deficiência, familiares e interessados da comunidade.



Além disso, o centro fornece serviços como emissão da CIPTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), conserto de cadeiras de rodas e orientação especializada para cuidadores e familiares.



Local e atendimento



O CRPD está localizado na Rua Carnaúba, 150, Vila Guiomar, atendendo pessoas com mais de 12 anos e seus familiares. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4433-1987.