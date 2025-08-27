DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Inscrições gratuitas

Santo André promove oficina de receitas para deficientes visuais

O foco é desenvolver a autonomia e a segurança, utilizando outros sentidos — tato, audição e olfato — como recursos principais

Natasha Werneck
27/08/2025 | 09:19
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O CRPD (Centro de Referência da Pessoa com Deficiência) de Santo André vai realizar nesta quinta-feira (28), às 14h, uma oficina prática de receitas rápidas no micro-ondas voltada exclusivamente para pessoas com deficiência visual. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo WhatsApp (11) 4433-1987, com vagas limitadas.

Aprendizado para autonomia

A atividade será conduzida pela terapeuta ocupacional Tamires Rossi e faz parte das chamadas AVDs (Atividades de Vida Diária), que ensinam habilidades essenciais para a vida independente, como alimentação, higiene, organização da casa e uso de tecnologia assistiva. O foco é desenvolver a autonomia e a segurança, utilizando outros sentidos — tato, audição e olfato — como recursos principais.

Mais opções de oficinas

O CRPD mantém oficinas permanentes de grafite, música, arte e socialização, jogos educativos, teatro, circo, dança e atividade física. Também oferece cursos de Braille e Libras, voltados a pessoas com deficiência, familiares e interessados da comunidade.

Além disso, o centro fornece serviços como emissão da CIPTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), conserto de cadeiras de rodas e orientação especializada para cuidadores e familiares.

Local e atendimento

O CRPD está localizado na Rua Carnaúba, 150, Vila Guiomar, atendendo pessoas com mais de 12 anos e seus familiares. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4433-1987.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.