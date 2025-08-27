DGABC
Editorial Titulo Editorial

Mais cursos, mais cuidado

Do Diário do Grande ABC
27/08/2025 | 09:18
FOTO: DGABC
FOTO: DGABC


O crescimento expressivo na procura por vagas em Psicologia no Grande ABC revela realidade que exige atenção das autoridades educacionais e de saúde. Reportagem publicada nesta edição do Diário mostra que em dois anos, o número de inscritos saltou de pouco mais de 2.000 para mais de 3.000 candidatos, concorrendo a poucas centenas de vagas. O descompasso entre interesse e oferta expõe a carência de profissionais capacitados para cuidar da população em diferentes frentes, desde o atendimento clínico até iniciativas em escolas, empresas e serviços públicos. Equalizar as coisas é exatamente um dos objetivos da campanha Nossa Saúde Mental, lançada em 13 de abril por este jornal.

A pandemia da Covid-19 foi marco para a valorização dos cuidados com a mente, ao expor como isolamento social, incertezas econômicas e medo impactaram indivíduos de todas as idades. Os relatos de estudantes e docentes de Psicologia reforçam que a procura por apoio cresceu e que a atuação profissional não se limita a consultórios, mas se estende a áreas sociais, jurídicas e organizacionais. No entanto, o ritmo de formação de especialistas segue abaixo da demanda na região. É preciso lembrar que cuidar do psicológico é tão importante quanto prevenir doenças físicas, e que as redes pública e privada não terão condições de oferecer atendimento adequado sem profissionais em número suficiente.

É por isso que ampliar a oferta de cursos universitários no Grande ABC, o mais rápido possível, torna-se uma medida estratégica para responder a esse cenário atualmente deficitário. Investir em novas turmas, ampliar convênios entre universidades e serviços de saúde e estimular pesquisas na área são passos fundamentais para formar mão de obra qualificada e próxima da comunidade. A região, que já demonstrou sensibilidade ao discutir saúde mental de forma ampla, deve agora transformar a conscientização em política prática, garantindo que mais moradores tenham acesso a acompanhamento profissional, não apenas em momentos de crise, mas como parte de um cuidado contínuo.


