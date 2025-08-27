DGABC
Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

Crédito para habitação PF sobe 0,9% em julho e avança 12% em 12 meses, afirma BC

27/08/2025 | 09:13
O estoque das operações de crédito direcionado para habitação no segmento pessoa física cresceu 0,9% em julho, na comparação com junho, informou o Banco Central na manhã desta quarta-feira, 27. O saldo atingiu R$ 1,244 trilhão, uma alta de 12,0% em 12 meses.

O estoque de operações de crédito livre para compra de veículos por pessoa física cresceu 1,4% em junho, para R$ 372,104 bilhões. No acumulado de 12 meses, sobe 15,9%.

Setor não financeiro

O saldo do crédito ampliado ao setor não financeiro cresceu 0,9% em julho, na comparação com junho, para R$ 19,527 trilhões, informou o BC nesta quarta. O montante equivale a 158,5% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

O crédito ampliado inclui empréstimos no Sistema Financeiro Nacional (SFN) e operações com títulos públicos e privados, entre outros. É uma métrica que permite uma visão ampla sobre como empresas, famílias e o governo geral estão se financiando.

O saldo do crédito ampliado para empresas cresceu 1,2% em julho, para 54,6% do PIB.


