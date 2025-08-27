Tigela Cheia arrecada 600 kg de garrafas PET durante festival do chocolate

O projeto Tigela Cheia volta a acontecer neste sábado (30), das 10h às 14h, na Vila do Doce, na programação do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires. A iniciativa esteve presente nos outros dois fins de semana do evento.

Com mais de 600 kg de garrafas PET arrecadados, o projeto da Prefeitura ainda garantiu lares para 39 animais durante as feiras de adoção realizadas no evento.

O programa funciona em um sistema de troca, a cada um kg de plástico entregue, os participantes recebem um kg de ração, respeitando o limite de até três kg por CPF. “Além de reduzir o impacto ambiental, a ação fortalece a economia circular e contribui para o cuidado com animais em situação de vulnerabilidade”, reforça a Prefeitura.

Nas duas edições do programa, foram aplicadas 80 vacinas antirrábicas, realizadas campanhas de conscientização sobre a dengue e distribuídas 700 mudas de árvores para o público.

