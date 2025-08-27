DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Ribeirão Pires

Tigela Cheia arrecada 600 kg de garrafas PET durante festival do chocolate

O projeto Tigela Cheia volta a acontecer neste sábado (30), das 10h às 14h, na Vila do Doce, na programação do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires

Do Diário do Grande ABC
27/08/2025 | 09:05
Compartilhar notícia
FOTO: Ryan Hanada/PMETRP
FOTO: Ryan Hanada/PMETRP Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O projeto Tigela Cheia volta a acontecer neste sábado (30), das 10h às 14h, na Vila do Doce, na programação do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires. A iniciativa esteve presente nos outros dois fins de semana do evento.

Com mais de 600 kg de garrafas PET arrecadados, o projeto da Prefeitura ainda garantiu lares para 39 animais durante as feiras de adoção realizadas no evento.

O programa funciona em um sistema de troca, a cada um kg de plástico entregue, os participantes recebem um kg de ração, respeitando o limite de até três kg por CPF. “Além de reduzir o impacto ambiental, a ação fortalece a economia circular e contribui para o cuidado com animais em situação de vulnerabilidade”, reforça a Prefeitura. 

Nas duas edições do programa, foram aplicadas 80 vacinas antirrábicas, realizadas campanhas de conscientização sobre a dengue e distribuídas 700 mudas de árvores para o público.

LEIA TAMBÉM:

Festival do Chocolate de Ribeirão Pires chega ao último fim de semana; veja programação completa


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.