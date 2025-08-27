DGABC
Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

Bessent critica compra de petróleo russo, mas diz acreditar que EUA e Índia vão se entender

27/08/2025 | 09:03
O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, voltou a criticar a compra de petróleo russo pela Índia, mas disse acreditar que Washington e Nova Délhi se entenderão, em entrevista para a Fox Business, nesta quarta-feira. Além dos indianos, ele também sugeriu que a Europa compra a commodity de Moscou.

"O Canadá estava disposto a aderir às tarifas secundárias, mas a Europa está relutante em relação às tarifas secundárias da Rússia", acrescentou.

Bessent disse que os EUA estão avançando na relação com a China "com respeito" e mencionou que cada reunião com a potência chinesa "move a bola para frente". O secretário minimizou a compra do petróleo russos por Pequim e afirmou que o país já realizava a compra antes do início da guerra com a Ucrânia. "Acredito que nos encontraremos com o vice-primeiro-ministro chinês no final de outubro, início de novembro", citou.

