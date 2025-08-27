DGABC
Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Parceria

Semasa transforma Estações de Coleta em pontos de solidariedade em Santo André

Só em 2024, a população doou mais de 214 mil itens, entre roupas, calçados, acessórios, livros e outros objetos, que foram destinados a famílias em situação de vulnerabilidade por meio de 20 entidades assistenciais

Natasha Werneck
27/08/2025 | 08:59
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


As Estações de Coleta de Santo André vão além de receber resíduos: elas também funcionam como polos de solidariedade. Só em 2024, a população doou mais de 214 mil itens, entre roupas, calçados, acessórios, livros e outros objetos, que foram destinados a famílias em situação de vulnerabilidade por meio de 20 entidades assistenciais.

Parceria reconhecida

Na terça-feira (26), o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) celebrou essa parceria, homenageando as instituições responsáveis pela distribuição das doações. O evento contou com a participação da vice-prefeita Silvana Medeiros e da secretária de Assistência Social e presidente do Fundo Social, Ana Claudia de Fabris.

“Com o apoio do terceiro setor, nos tornamos mais fortes para proporcionar amparo e conforto às famílias”, afirmou o secretário Edinilson Ferreira dos Santos, responsável pelo Semasa.

Doações e projetos socioambientais

Além de atender campanhas sazonais, como inverno e Natal, as doações também são aproveitadas em iniciativas como o Breshopping Sustentável e a Gincana Ecológica, que distribuíram mais de 16,5 mil itens a cerca de 5.400 pessoas.

O reaproveitamento dos materiais garante dignidade aos beneficiados e reforça o compromisso da cidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estimulando a redução de resíduos e o consumo sustentável.

Estações de Coleta

A cidade conta com 30 ecopontos, sendo que um deles, no Atrium Shopping, recebe apenas resíduos eletroeletrônicos. Desde 2022, o volume de doações vem crescendo: 176 mil itens em 2022, 198 mil em 2023 e 214,7 mil em 2024. Todos os materiais passam por triagem e higienização, garantindo condições de uso.

Mais informações sobre os locais de entrega estão disponíveis em www.semasa.sp.gov.br


