Cuidadores do SAD participam de acolhimento em São Bernardo

O SAD (Serviço de Atenção Domiciliar) de São Bernardo promoveu, na última semana, mais uma edição do Encontro de Cuidadores – SAD Agostino: o Ato do Cuidar, realizado no Hospital de Clínicas. A atividade, organizada semestralmente, teve como objetivo acolher e valorizar familiares responsáveis por pacientes atendidos em casa, além de oferecer espaço para troca de experiências e fortalecimento de vínculos.



Atividades e participação



O encontro, com duas horas de duração, contou com a presença de uma equipe multiprofissional formada por enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionista, psicóloga, assistente social e técnicos de enfermagem. Em clima de festa junina, a programação incluiu dinâmicas coletivas, brincadeiras, rodas de conversa, orientações de cuidados diários e informações sobre benefícios sociais, favorecendo a integração entre participantes.



Entre as atividades realizadas, destacaram-se o “Correio do Afeto Junino”, em que cuidadores trocaram mensagens de apoio, a dinâmica “Quem Sou Eu no Arraiá?”, voltada ao reconhecimento da identidade do cuidador, e a “Pescaria das Emoções”, que abordou sentimentos como gratidão, alegria e esperança de forma lúdica.



Importância do acolhimento



Para a enfermeira e gerente do SAD, Kelly Bianchini, a iniciativa é essencial para dar visibilidade a quem exerce o papel de cuidador.

“Cuidar de um ente querido em situação de dependência exige muito esforço físico e emocional. Muitas vezes, os cuidadores ficam sobrecarregados e invisíveis no processo de atenção à saúde. O encontro é um espaço de escuta e valorização, no qual eles também podem cuidar de si”, afirmou.



Já a assistente social Alexandra Dantas destacou a relevância do aspecto cultural no evento. “Ao trazer a temática junina, conseguimos criar um ambiente leve e acolhedor, que reforçou a rede de apoio entre familiares e profissionais.”



Relatos dos cuidadores



A cuidadora Juliana Cristina Conta da Silva, 47 anos, participa do SAD há três anos e atualmente cuida de dona Severina, de 74 anos, paciente acamada após sequelas da Covid-19.

“Essas atividades são muito importantes, pois nos permitem trocar experiências e aprender uns com os outros. O apoio da equipe multiprofissional faz muita diferença no cuidado do dia a dia”, relatou.



Outro depoimento foi do morador Vitor Hugo Vargas Filho, cuidador há cerca de sete anos. “Primeiro cuidei do meu pai, que faleceu há três anos, e hoje cuido da minha mãe, de 86 anos. Esses encontros trazem apoio, esclarecimentos e ajudam muito na nossa rotina como cuidadores”, afirmou.



Atendimento domiciliar



Atualmente, o SAD de São Bernardo atende 388 pacientes de média e alta complexidade, oferecendo assistência humanizada em casa, reduzindo internações desnecessárias e fortalecendo vínculos familiares.