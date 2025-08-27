DGABC
Esportes Titulo Copa do Brasil

Corinthians busca vantagem fora de casa diante do Athletico-PR

Após vencer o Vasco, por 3 a 2, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Timão se encontra na 11ª posição da tabela com 25 pontos

Do Diário do Grande ABC
27/08/2025 | 08:42
FOTO: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
FOTO: Rodrigo Coca/Agência Corinthians


 Em busca do tetra, o Corinthians planeja uma vitória fora de casa, diante do Athletico-PR, em jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo será às 21h30, na Ligga Arena, em Curitiba.

Após vencer o Vasco, por 3 a 2, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Timão se encontra na 11ª posição da tabela com 25 pontos, mas agora, muda suas atenções para a Copa do Brasil. O Alvinegro eliminou o Palmeiras nas oitavas de final com vitórias nos dois clássicos: 1 a 0 na ida, em casa, e 2 a 0 no duelo de volta.

A equipe do técnico Dorival Júnior não conta com Raniele, que está suspenso. Além disso, Memphis Depay, André Carillo, Yuri Alberto, José Martínez e Hugo estão lesionados.

Na 12ª posição na Série B do Brasileiro, com 30 pontos, o Furacão não vive bom momento, porém, o time de Odair Hellmann busca título histórico. O Rubro-Negro vem motivado após vencer o São Paulo na decisão por pênaltis na última fase da Copa do Brasil. 

