Neblina e comboio provocam congestionamento na Anchieta e Imigrantes

A manhã desta quarta-feira (27) começou com lentidão em importantes trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes, de acordo com informações da concessionária Ecovias, atualizadas às 8h. A operação comboio, adotada por conta da baixa visibilidade causada pela neblina, provoca pontos de congestionamento no sentido Litoral.
Na Rodovia Anchieta, o trânsito está congestionado do km 31 ao 40, no sentido Litoral, em razão da operação comboio. Há ainda lentidão do km 63 ao 65, também para quem desce a serra, e do km 14 ao 10, no sentido São Paulo, por conta do alto fluxo de veículos.
Na Imigrantes, a situação é semelhante: há congestionamento do km 32 ao 47 no sentido Litoral, também em função do comboio. No sentido São Paulo, motoristas enfrentam lentidão entre o km 19 e o km 12.
A Interligação Planalto segue interditada nos dois sentidos. Nos demais trechos sob concessão da Ecovias, as condições são consideradas favoráveis.
A concessionária alerta para a presença de neblina no trecho de planalto e na serra, além de tempo encoberto na interligação, o que prejudica a visibilidade e exige atenção redobrada dos motoristas.
Em caso de emergência, os usuários podem acionar o serviço de atendimento da Ecovias, disponível 24 horas pelo telefone 0800 019 7878 (também WhatsApp) ou pelos call boxes (telefones de emergência) instalados ao longo do Sistema Anchieta-Imigrantes.
