Prévia do IPCA aponta deflação de 0,14% para o mês de agosto

Prévia da inflação oficial no País, o IPCA -15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15) saiu de uma elevação de 0,33%, em julho, para deflação de 0,14% em agosto, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE ontem. A última vez que isso aconteceu foi em julho de 2023 (recuo de 0,07%). Agora, o IPCA-15 acumula variação de 3,26%, no ano, e de 4,95% em 12 meses – ainda acima do teto da meta de inflação, que é de 4,5%.

Apesar do resultado, o recuo dos preços na prévia de agosto foi menos intenso do que o previsto por analistas do mercado financeiro, que apontavam para uma deflação mediana de 0,21%. Para o economista-chefe da gestora G5 Partners, Luis Otávio de Sousa Leal, os dados foram um “choque de realidade” em parte do mercado financeiro, que estava ficando otimista com a desaceleração das expectativas de inflação divulgadas no Boletim Focus, do Banco Central.

Segundo ele, está claro que a inflação não caminha para o cenário “catastrófico” projetado no início do ano, mas uma convergência rápida ao centro da meta de inflação (3%) também ainda parece distante.

