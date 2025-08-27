Sol volta ao Grande ABC, mas pancadas de chuva ainda podem aparecer

O clima segue instável e as cidades da região terão variação entre períodos de sol, muitas nuvens e possibilidade de precipitações leves
Depois de uma terça-feira (26) marcada por tempo fechado e pancadas de chuva mais intensas, o sol voltou a aparecer nesta quarta-feira (27) no Grande ABC, ajudando a secar o chão molhado pela chuva da madrugada. Ainda assim, o clima segue instável e as cidades da região terão variação entre períodos de sol, muitas nuvens e possibilidade de precipitações leves.
O dia terá sol com pancadas de chuva pela manhã e aumento de nuvens à tarde. À noite, o tempo fica firme. As temperaturas variam entre 14°C e 22°C.
O município registra aquecimento em relação a terça. A previsão é de sol com pancadas de chuva no período da manhã e céu encoberto à tarde. A noite será de tempo estável. Mínima de 14°C e máxima de 22°C.
Com características semelhantes, a cidade terá sol com pancadas de chuva matinais e muitas nuvens ao longo da tarde. À noite, o tempo abre. Os termômetros marcam mínima de 14°C e máxima de 23°C, a mais alta da região.
A quarta-feira será de sol entre nuvens e pancadas rápidas pela manhã. À noite, o tempo se firma. Temperaturas entre 14°C e 22°C.
A cidade terá predomínio de muitas nuvens ao longo do dia, com períodos de céu encoberto e noite nublada. As temperaturas oscilam de 14°C a 22°C.
O cenário se repete, com sol entre nuvens e períodos de céu fechado. A noite será marcada por nebulosidade. Os termômetros registram mínima de 13°C e máxima de 21°C.
O município terá sol e possibilidade de pancadas de chuva pela manhã, seguido por muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo fica firme. A variação térmica é de 13°C a 21°C.
Apesar da melhora na aparência do céu nesta quarta, com sol mais presente em comparação a terça, as pancadas de chuva não estão descartadas, principalmente no período da manhã. À noite, a tendência é de tempo firme em grande parte das cidades do ABC.
