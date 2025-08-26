Santo André lança programa para facilitar adoção de cães e gatos

A Prefeitura de Santo André lançou na tarde desta terça-feira (26) o Pata (Programa de Adoção e Tutela de Animais), que visa facilitar a adoção de pets no município. O evento de lançamento ocorreu no Hospital Veterinário Municipal e teve como finalidade mostrar a função do aplicativo Collab, que agora oferece informações, imagens e o histórico de cachorros ou gatos disponíveis para acolhimento.

Para quem busca um novo amigo, basta se cadastrar na ferramenta e preencher um formulário. Após a etapa inicial, a equipe da prefeitura fará uma entrevista com o tutor. O atendimento de checagem também é feito via WhatsApp pelo número 4433-0123 ou no Centro de Adoções de Cães e Gatos do Hospital Veterinário Municipal.

Durante o lançamento, o prefeito Gilvan Ferreira (PSDB) enfatizou alguns pontos para participar e garantiu novidade nas próximas semanas. “Tem de ser maior de 18 anos e passar por uma entrevista avaliativa para que possa garantir um estado seguro. Na próxima semana, a ferramenta vai atender os protetores de animais para que também cadastrem os animais em busca de um novo lar", confirmou o prefeito.

A vereadora Ana Veterinária (PSD), parlamentar da causa animal na Câmara Municipal, diz que a iniciativa é de extrema importância, visto que garante um monitoramento em favor dos bichos. "A Prefeitura vai fazer não só acompanhamento de cadastro de adoção, mas também um monitoramento. É muito importante monitorarmos os animais doados através dos programas do Paço", afirmou.

Ainda de acordo com a vereadora, esse tipo de programa ajuda a combater abusos. "Adoção animal e tutela responsável são pilares para evitar abandono e maus-tratos a animais. A implantação deste programa é a unificação de trabalhos que colocamos em prática desde 2017, quando ainda era diretora da Vigilância à Saúde e reformulamos a feira de adoção Eu Amo, Eu Adoto, no Parque Central, e criamos o site específico com fotos e dados dos animais abrigados na Zoonoses e disponíveis para adoção”, disse a parlamentar.