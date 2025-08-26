Matheus Salustiano valoriza concorrência por posição no São Bernardo FC e projeta sequência da Série C

No empate em 1 a 1 diante do Náutico, no último domingo (24), o zagueiro Matheus Salustiano voltou a figurar entre os 11 iniciais do São Bernardo FC e acirrou a disputa por uma vaga na defesa do Tigre, que já está classificado para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C.





Aos 32 anos, o defensor tem história no clube: participou do acesso para a Série C em 2022 e da campanha de 2023, quando o São Bernardo brigou até a reta final por uma vaga na Segunda Divisão. Neste ano, foi titular durante todo o Paulistão.





“O jogo contra o Náutico foi bastante disputado, contra uma equipe que vai brigar até o fim pelo acesso. Conseguimos fazer uma boa partida e serve também para nos preparar pelo que iremos enfrentar na segunda fase”, afirmou Salustiano, um dos atletas mais identificados com o Tigre, com 86 jogos pelo clube.





Com atuação segura contra o Náutico, o zagueiro se colocou à disposição, mas fez questão de exaltar a qualidade dos companheiros.





“Estou sempre à disposição. O São Bernardo está muito bem servido de zagueiros. Não só de zagueiros, como em todas as posições. Nosso grupo está muito focado em brigar pelo acesso. A decisão fica por conta do professor, porque todos têm totais condições de representar em campo. E quem ganha com isso é o São Bernardo”, destacou o camisa 13.





O próximo desafio do Tigre será no sábado (30), às 17h, contra o Floresta, fora de casa, pela última rodada da primeira fase. Embora o São Bernardo já esteja classificado para a próxima fase, Salustiano enfatizou a importância de somar pontos e chegar para a próxima etapa da competição ainda mais preparado.





“O pensamento é ir para lá e somar pontos. O Floresta está lutando por uma vaga no G8 e o jogo não será fácil. Estamos classificados, mas é muito importante encerrar a primeira fase fazendo um bom jogo, com a confiança e preparação em alta para o início da segunda fase, que é um outro campeonato e que qualquer detalhe pode ser fatal. Já vivemos isso em anos anteriores e não podemos vacilar”, finalizou o defensor.