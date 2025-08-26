DGABC
DGABC

Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Boa fase

Matheus Salustiano valoriza concorrência por posição no São Bernardo FC e projeta sequência da Série C

Titular diante do Náutico na rodada passada, zagueiro destaca qualidade do elenco

Do Diário do Grande ABC
26/08/2025 | 17:25
Compartilhar notícia
FOTO: Jhony Inácio
FOTO: Jhony Inácio Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 No empate em 1 a 1 diante do Náutico, no último domingo (24), o zagueiro Matheus Salustiano voltou a figurar entre os 11 iniciais do São Bernardo FC e acirrou a disputa por uma vaga na defesa do Tigre, que já está classificado para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C.


Aos 32 anos, o defensor tem história no clube: participou do acesso para a Série C em 2022 e da campanha de 2023, quando o São Bernardo brigou até a reta final por uma vaga na Segunda Divisão. Neste ano, foi titular durante todo o Paulistão.


“O jogo contra o Náutico foi bastante disputado, contra uma equipe que vai brigar até o fim pelo acesso. Conseguimos fazer uma boa partida e serve também para nos preparar pelo que iremos enfrentar na segunda fase”, afirmou Salustiano, um dos atletas mais identificados com o Tigre, com 86 jogos pelo clube.


Com atuação segura contra o Náutico, o zagueiro se colocou à disposição, mas fez questão de exaltar a qualidade dos companheiros.


“Estou sempre à disposição. O São Bernardo está muito bem servido de zagueiros. Não só de zagueiros, como em todas as posições. Nosso grupo está muito focado em brigar pelo acesso. A decisão fica por conta do professor, porque todos têm totais condições de representar em campo. E quem ganha com isso é o São Bernardo”, destacou o camisa 13.


O próximo desafio do Tigre será no sábado (30), às 17h, contra o Floresta, fora de casa, pela última rodada da primeira fase. Embora o São Bernardo já esteja classificado para a próxima fase, Salustiano enfatizou a importância de somar pontos e chegar para a próxima etapa da competição ainda mais preparado.


“O pensamento é ir para lá e somar pontos. O Floresta está lutando por uma vaga no G8 e o jogo não será fácil. Estamos classificados, mas é muito importante encerrar a primeira fase fazendo um bom jogo, com a confiança e preparação em alta para o início da segunda fase, que é um outro campeonato e que qualquer detalhe pode ser fatal. Já vivemos isso em anos anteriores e não podemos vacilar”, finalizou o defensor.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.