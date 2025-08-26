Renato Peixe deixa o posto de técnico do Santo André

Após um 2025 para esquecer, a torcida andreense começa a conhecer os rumos que o Ramalhão dará à preparação para a temporada 2026. A primeira certeza foi confirmada no início desta semana: por meio das redes sociais, o técnico Renato Peixe confirmou que não ficará no clube para o próximo ano.

“Faço questão de deixar um agradecimento especial para jogadores, staff e diretoria. Também enalteço o carinho pelos torcedores, que estiveram juntos em mais uma jornada. Seguirei na torcida por dias melhores ao Ramalhão”, disse o comandante na publicação. Neste momento, Peixe ainda não foi confirmado por outro clube.

Contratado em julho, o treinador chegou ao Santo André com a missão de corrigir um início ruim na campanha da Copa Paulista, mas não obteve sucesso no objetivo e a equipe terminou eliminada ainda na fase de grupos.

A primeira impressão foi boa, já que o time andreense venceu o Oeste por 1 a 0 na estreia com Peixe. O resultado, no entanto, marcou o único triunfo do time na competição, que foi o lanterna do Grupo 4, com oito pontos. Foram seis jogos à frente do elenco, com uma vitória, três empates e duas derrotas.

Essa foi a segunda passagem de Renato Peixe como técnico do Santo André. Anteriormente, ele esteve à frente da equipe em 2022, na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

Sem mais competições a disputar nesta temporada, o Santo André deve retornar a campo de forma oficial no início do próximo ano, quando o clube terá pela frente a Série A-2 do Paulista, com a meta de retornar à elite estadual.

A expectativa é que o anúncio de um novo treinador, assim como a montagem do elenco e o início das atividades de pré-temporada, sejam iniciadas por volta de novembro.

