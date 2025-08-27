Veja o obituário do Grande ABC deste dia 27 de agosto de 2025

SANTO ANDRÉ

Thereza Mendes, 95. Natural de Tapiratiba (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Castro, 91. Natural de Catiguá (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Anna Ventrami Miotto, 89. Natural de Urupês (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Apparecido de Moraes, 88. Natural de Ipaussu (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Rosa Vani, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Abadia dos Santos Dantas, 87. Natural de José Bonifácio (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Aroldo Valadares, 83. Natural de Buerarema (Bahia). Residia na Cidade Nova Heliópolis, em São Paulo, Capital. Dia 22. Memorial Metropolitano, em Piracicaba.

Cleuza Bernardo da Silva, 82. Natural de Martinópolis (SP). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Alzira Gomes da Silva, 74. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Miguel Lima da Silva, 73. Natural de Anadia (Alagoas). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jaime Gonçalves da Silva, 68. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia na Vila Carrão, em São Paulo, Capital. Dia 22. Jardim da Colina.

José Fernando Casemiro Madeira Pires, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

SÃO CAETANO

Tyrone Antonio Garcez, 77. Natural de Itápolis (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 22. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

D I A D E M A

Cacilda de Lourdes Lima, 86. Natural de Porto Feliz (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Feliciano Gonçalves da Silva, 72. Natural de Cachoeira (Bahia). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

Mário Luiz dos Santos Benedicto, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 22. Vale da Paz.

Ademilson Pereira da Silva, 51. Natural de Traipu (Alagoas). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Ailton Nastasi da Silva, 47. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Taboão. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

M A U Á

Maria Aparecida Zanoni dos Santos, 70. Natural de Taubaté (SP). Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 22, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.