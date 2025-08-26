10 fatos sobre o Blackjack que você provavelmente não conhecia

1. O Blackjack existe há mais de 300 anos
2. Por que se chama “Blackjack”
Quando o Twenty-One chegou à América, os cassinos ofereciam um pagamento especial se você tivesse um Ás de Espadas emparelhado com um Black Jack (Valete de Paus ou de Espadas). Embora esse bônus não exista mais, o nome permaneceu.
Muitos pensam que contar cartas é contra as regras, mas na verdade é legal. Dito isso, os cassinos não gostam muito e podem pedir que você tente a sorte em outro lugar se perceberem que você está contando. Além disso, a tecnologia moderna torna cada vez mais difícil contar cartas.
O blackjack tem uma das menores vantagens da casa que você encontrará no cassino, mas os dealers ainda têm uma vantagem, já que você tem que agir primeiro. Se você passar de 21, você está fora – mesmo que o dealer passe logo depois. Esse pequeno detalhe inclina as chances para a casa.
6. Os jogadores costumam errar com 16
Um 16 duro (sem um Ás contado como 11) confunde muitos jogadores. A maioria hesita em pedir outra carta, com medo de estourar, mas contra uma carta alta do dealer, pedir outra carta é geralmente a jogada recomendada.
Tradicionalmente, acertar um 21 natural paga 3:2. No entanto, alguns cassinos agora oferecem pagamentos de 6:5, o que não é tão favorável. Vale a pena verificar as regras de pagamento antes de se sentar.
O fundador da empresa FedEx uma vez evitou a falência em 1973 ao ganhar US$ 27.000 jogando blackjack em Las Vegas. Ele teria que apostar uma quantia significativa para obter esse retorno e, embora tenha funcionado para ele, o resultado do Blackjack nunca pode ser previsto.
Você encontrará Blackjack jogado com um a oito baralhos. Jogos com menos baralhos geralmente oferecem melhores chances, e é por isso que a maioria dos cassinos usa vários baralhos, geralmente seis ou oito.
Você encontrará Blackjack jogado com um a oito baralhos. Jogos com menos baralhos geralmente oferecem melhores chances, e é por isso que a maioria dos cassinos usa vários baralhos, geralmente seis ou oito.
