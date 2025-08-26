10 fatos sobre o Blackjack que você provavelmente não conhecia

DGABC
O Blackjack é um dos jogos de cartas mais conhecidos nos cassinos online e físicos. Mas o jogo é muito mais do que apenas tentar chegar a 21. Quer você queira jogar Blackjack ao vivo, Blackjack digital online ou um jogo tradicional em um cassino físico, aqui estão 10 fatos que você provavelmente não conhecia.
 

1. O Blackjack existe há mais de 300 anos

O Blackjack remonta à França do século XVIII, onde era chamado de Vingt-et-Un, que significa “Vinte e Um” em francês. Foi um sucesso nas casas de jogo europeias antes de atravessar o Atlântico, onde se tornou o jogo que conhecemos hoje.
 

2. Por que se chama “Blackjack”

Quando o Twenty-One chegou à América, os cassinos ofereciam um pagamento especial se você tivesse um Ás de Espadas emparelhado com um Black Jack (Valete de Paus ou de Espadas). Embora esse bônus não exista mais, o nome permaneceu.


3. Contar cartas não é contra a lei

Muitos pensam que contar cartas é contra as regras, mas na verdade é legal. Dito isso, os cassinos não gostam muito e podem pedir que você tente a sorte em outro lugar se perceberem que você está contando. Além disso, a tecnologia moderna torna cada vez mais difícil contar cartas.


4. O dealer tem vantagem

O blackjack tem uma das menores vantagens da casa que você encontrará no cassino, mas os dealers ainda têm uma vantagem, já que você tem que agir primeiro. Se você passar de 21, você está fora – mesmo que o dealer passe logo depois. Esse pequeno detalhe inclina as chances para a casa.


5. Há uma jogada recomendada para cada situação
O blackjack difere de muitos outros jogos de cassino porque suas decisões são importantes. As tabelas de estratégia mostram a jogada estatisticamente recomendada para cada mão possível, ajudando você a fazer escolhas mais informadas na mesa. Apesar disso, o jogo acaba dependendo da sorte.
 

6. Os jogadores costumam errar com 16

Um 16 duro (sem um Ás contado como 11) confunde muitos jogadores. A maioria hesita em pedir outra carta, com medo de estourar, mas contra uma carta alta do dealer, pedir outra carta é geralmente a jogada recomendada.


7. Os pagamentos variam entre cassinos e variantes do jogo

Tradicionalmente, acertar um 21 natural paga 3:2. No entanto, alguns cassinos agora oferecem pagamentos de 6:5, o que não é tão favorável. Vale a pena verificar as regras de pagamento antes de se sentar.


8. O blackjack salvou a FedEx

O fundador da empresa FedEx uma vez evitou a falência em 1973 ao ganhar US$ 27.000 jogando blackjack em Las Vegas. Ele teria que apostar uma quantia significativa para obter esse retorno e, embora tenha funcionado para ele, o resultado do Blackjack nunca pode ser previsto.


9. Mais baralhos significam chances mais difíceis

Você encontrará Blackjack jogado com um a oito baralhos. Jogos com menos baralhos geralmente oferecem melhores chances, e é por isso que a maioria dos cassinos usa vários baralhos, geralmente seis ou oito.


10. Os crupiês devem seguir regras rígidas
Enquanto você pode decidir se quer pedir carta, ficar, dividir ou dobrar, os crupiês seguem regras fixas. Na maioria dos jogos, eles devem pedir carta com 16 ou menos e ficar com 17 ou mais.
 

Saber como jogar Blackjack na Betfair com esses fatos menos conhecidos pode lhe dar uma nova perspectiva na próxima vez que você estiver nas mesas – mas lembre-se, o resultado sempre depende da sorte.


