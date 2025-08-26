DGABC
DGABC

Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

Tempestade em São Paulo: Enel mobiliza operação de emergência até quarta (27)

O aviso, válido até as 3h desta quarta-feira (27), prevê chuvas de até 50 mm, rajadas de vento de até 60 km/h e risco de granizo em diversas regiões da Grande São Paulo

Natasha Werneck
26/08/2025 | 14:41
FOTO: Celso Luiz/DGABC
FOTO: Celso Luiz/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Enel Distribuição São Paulo mobilizou uma operação especial diante do alerta de tempestade emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e pela Defesa Civil. O aviso, válido até as 3h desta quarta-feira (27), prevê chuvas de até 50 mm, rajadas de vento de até 60 km/h e risco de granizo em diversas regiões da Grande São Paulo.

A distribuidora informou que antecipou o reforço de equipes em campo e dos canais de atendimento para agilizar o reparo de eventuais falhas no fornecimento de energia. Geradores, transformadores móveis e subestações também foram posicionados para atender casos críticos, como hospitais e outros serviços essenciais.

Em caso de falta de luz, a empresa orienta que os clientes priorizem os canais digitais:

- Site: www.enel.com.br

App Enel São Paulo (iOS e Android)

WhatsApp (Elena): (21) 99601-9608

Dicas de segurança durante tempestades

Evite contato com cabos partidos e estruturas metálicas próximas à rede elétrica.

Retire equipamentos da tomada e mantenha-os longe da água.

Busque abrigo seguro, afastando-se de árvores, postes e fiações.


