Deputado Duarte Jr. é eleito vice-presidente da CPMI do INSS

A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) elegeu nesta terça-feira (26) o deputado Duarte Jr. (PSB-MA) como vice-presidente do colegiado. A votação foi simbólica, não houve registro de votos individuais dos parlamentares, após acordo entre a base governista e a oposição.

“Que nessa CPMI a gente possa deixar a ideologia um pouco de lado e focar nas pessoas”, disse Duarte Jr. na reunião.

Na semana anterior, outras pessoas também haviam manifestado interesse no cargo, como os deputados Marcel Van Hattem (Novo-RS), Zé Trovão (PL-SC), Bia Kicis (PL-DF) e Coronel Fernanda (PL-MT).

Nesta terça-feira, os governistas apareceram em peso, estratégia adotada como uma maneira de evitar novas reviravoltas no colegiado, após a eleição que foi realizada na semana passada, avaliada como uma vitória da oposição.

Na instalação da Comissão, a oposição conseguiu eleger o senador Carlos Viana (Podemos-MG) como presidente, contrariando o acordo que previa a indicação de Omar Aziz (PSD-AM). O relator indicado também mudou e o escolhido foi Alfredo Gaspar (União-AL).

A CPMI foi criada para investigar o esquema de fraude bilionário de descontos não autorizados em beneficiários do INSS. O caso foi revelado em abril deste ano, após operação da PF (Polícia Federal) e da CGU (Controladoria-Geral da União).

As entidades responsáveis pelos descontos teriam conseguido um valor estimado em R$6,3 bilhões, entre os anos de 2019 e 2024.