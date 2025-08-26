Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 26 de agosto de 2025

Noite dos Balões – 1

“‘Noite dos Balões’ em Santo André termina em quedas e incêndio” (Setecidades, ontem). Os balões subiram todos do mesmo local, nas proximidades do bairro Campestre. Da minha janela, os via subindo e logo no início da subida soltavam os fogos.<EM>

Vladimir Ferrigato - São Bernardo





Noite dos Balões – 2

Isso quando estes selvagens, sem cultura e educação, não invadem as casas para resgatar esses lixos que caem apagados. Só rastrear as redes sociais que encontram os envolvidos nessa prática idiota.





Renato Colombi - do Instagram





Feirantes

‘Dia do Feirante: tradição resiste em 146 pontos do Grande ABC’ (Setecidades, ontem). Os feirantes – com seus alertas de “vamos lá, freguesia” – nos convidam para comprar seus produtos frescos. Eles acabam sendo uma extensão de nossa família, pois já fazem parte de nosso cotidiano e nossas vidas. Só podemos agrade-cê-los, com nosso reconhecimento, por tudo que fazem, com alegria, para nos servir. Sendo assim, feliz Dia do Feirante.





Cecél Garcia - Santo André





Tarifaço

O Sr. Alencar Marcon sugere ser a população burra por acreditar em informações por mim citadas (Tribuna 1, dia 24). Pois bem, vamos aos fatos, minhas críticas têm prova. A pesquisa Datafolha a que me referi foi publicada em O Globo no dia 17 de agosto de 2025, onde Lula, segundo os entrevistados, é culpado pelo tarifaço. E tanto é culpado que até hoje não ligou para o presidente norte-americano. Tem colocado o seu vice para negociar. Não tenho a intenção de ludibriar nenhum eleitor, tenho sim o dever de mantê-lo informado de acordo com o que a imprensa publica. E só uma imprensa independente é capaz de passar credibilidade.

Izabel Avallone - Capital





Fundo do poço

O fundo do poço está chegando. Tenho a impressão de que estamos vivendo em um Brasil de terras arrasadas. Nomeação por decreto não deveria ser regra e sim exceção. Essa cantilena do nós contra eles já venceu faz tempo. Um milhão de crianças na rua. Brasil sem fome. Meu medo é que já já apareça um espertalhão com discurso novo e entramos de gaiato no navio.

João Camargo - Capital





Políticos

Sr. Lindbergh Farias, por que não te calas? O teu telhado é de vidro. Estava ontem aos berros culpando Bolsonaro de corrupção e muitas coisas que ele não fez. Você sim fez pegou dinheiro do município de Nova Iguaçu. Pelo que fiquei sabendo, eram R$ 20 milhões. Isso em um município pobre. Quer dizer, o PT rouba dos pobres para ficar na riqueza.Outra coisa: na outra ditadura, eu lembro até hoje que você gritava para o presidente Figueiredo com cartazes “Ditadura Nunca Mais”. Este era o seu bordão e, agora, com sua cara de pau, está no centro de uma ditadura pedindo mais maldade. Tome vergonha na cara e seja homem. Procure desfazer o que fez no passado. As pessoas estão com depressão, síndrome do pânico, tudo por causa de vocês, que as intimidam. Comunismo já era. Isso é coisa atrasada. Já voltamos 50 anos atrás. O vosso presidente não gosta do Brasil e quer acabar com ele. Mas nosso País é verde, amarelo e cor de anil. Não sabíamos que voltaríamos no tempo da escravidão. Pra frente Brasil. Sou Nilzete Oliveira, brasileira, baiana com muito orgulho. Amo meu País; adoro São Paulo.





Nilzete Oliveira - São Caetano