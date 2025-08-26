DGABC
Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

Netuno avalia comissão e projeta elenco para 2026

Permanência do treinador Alan Dotti na Série A-2 do Paulista continua sob dúvida

Ryan Leme
 Especial para o Diário
26/08/2025 | 08:50
FOTO: Daniel Gimenes/E.C. Água Santa
O Água Santa vive um momento de indefinição após a eliminação na Série D do Campeonato Brasileiro. Agora, o clube concentra suas atenções na disputa da Série A-2 do Campeonato Paulista em 2026, e a diretoria tem utilizado o mês de agosto para administrar elenco e comissão técnica.

A permanência do treinador Alan Dotti e de seus auxiliares, que finalizaram a campanha da Quarta Divisão, ainda é discutida internamente e segue sem definição. Enquanto isso, parte dos jogadores com vínculo ativo com a equipe retornou às atividades na academia do Água Santa, na Arena Inamar.

Outros atletas foram cedidos por empréstimo à outras equipes até o fim de 2025. O zagueiro Gabriel Vidal e o atacante Rodrigo Carioca, por exemplo, defendem o XV de Piracicaba até o fim da Copa Paulista, enquanto o volante Villian foi contratado pelo Londrina-PR, na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. 

Após o rebaixamento no Paulistão e a eliminação precoce na Série D, o Água Santa ficará sem calendário nacional em 2026. O objetivo é retomar espaço no cenário brasileiro a partir de 2027, por meio de boa campanha no Estadual ou na Copa Paulista.

A definição sobre comissão técnica, montagem do elenco e início da pré-temporada deve acontecer por volta de outubro.

