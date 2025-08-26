DGABC
Economia Titulo Sobre a Selic

Presidente da Febraban diz que juro alto não beneficia bancos

Ele ressaltou, no entanto, que a Selic em 15% não é a causa dos juros altos, mas a consequência de uma série de problemas, dentre eles a política fiscal.

Da Agência Brasil
26/08/2025 | 08:45
FOTO: Divulgação/Febraban
FOTO: Divulgação/Febraban


O presidente da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Isaac Sidney, disse nesta segunda-feira (25) que a própria taxa básica de juros, a Selic, explica o elevado patamar de juros e spreads bancários no Brasil. Ele ressaltou, no entanto, que a Selic em 15% não é a causa dos juros altos, mas a consequência de uma série de problemas, dentre eles a política fiscal. “É claro que a taxa Selic não é causa, obviamente, do spread bancário. E a condição da política monetária, ela leva em conta uma série de variáveis, inclusive marcas econômicas, passando pelo quadro fiscal e pela necessidade de cumprir uma meta de inflação”, disse.

Para ele, talvez valha a pena repetir que ao contrário da versão de que juros altos interessam aos bancos, ela não corresponde à verdade. “A minha visão, não só com a experiência de ex-Banco Central, do diretor, do procurador-geral, e há seis anos na presidência da Febraban, é que, muito ao contrário, taxas de juros elevadas, vindo da taxa básica da economia ou spread bancário elevado, fazem com que o ambiente de crédito seja pior, que o ambiente de negócios seja pior, quanto mais elevado o spread, mais elevado os juros bancários, pior, portanto, o ambiente para o mercado de crédito.”

Quanto maior forem as taxas de juros, maior será o nível de endividamento das empresas, das famílias,o comprometimento de renda, o risco de inadimplência, o risco de crédito e, portanto, maior o volume de provisões e custos das instâncias financeiras, disse Sidney.

