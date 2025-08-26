Prefeitura de Santo André amplia projeto Baldinho Verde

A Prefeitura de Santo André anunciou a expansão do projeto Baldinho Verde, desenvolvido para trocar resíduos orgânicos por hortaliça, composto ou biofertilizante. Segundo o paço, a iniciativa será ampliada a pedido dos moradores para segunda-feira, além das quintas-feiras.

As trocas são realizadas atualmente no Quintal Verde da Vila Guiomar, espaço idealizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, por meio do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), e aberto em abril deste ano.

Em apenas três meses, mais de três toneladas de resíduos foram processadas e transformadas em composto orgânico. Essa quantidade envolve materiais de feiras livres da região e dos participantes do projeto. Por meio do Baldinho Verde, quase 1.500 quilos de resíduos foram destinados por participantes do projeto. Ao todo, há cerca de 90 pessoas cadastradas na iniciativa.

“O Baldinho, nos primeiros dias, tinha em torno de 10 pessoas participando e apenas 20 quilos arrecadados. Com poucos meses, a gente começou a ver esse número aumentando para 45 pessoas por dia, com trocas que registraram 150 quilos de resíduos”, declarou Solange Dias de Araujo, coordenadora do Quintal Verde.

Quando não preservados corretamente ou congelados, os resíduos acabam estragando em uma semana, tornando-se inutilizáveis para o processo de compostagem. “O projeto está alinhado à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem como um dos seus principais objetivos diminuir a geração de resíduos, ampliar o reaproveitamento de materiais e, consequentemente, reduzir o impacto no meio ambiente”, informou o Paço.

O Quintal Verde está localizado na Rua Marquês de Caravelas, número 51, e é aberto à visitação, mediante agendamento prévio. As inscrições podem ser feitas pelo link (https://l1nk.dev/QuintalVerde).