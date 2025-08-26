DGABC
DGABC

Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Canal 1

A Globo já tem gente atrás da Copa Intercontinental do fim do ano

Em pleno curso, a CBF alterou o calendário do futebol brasileiro, antecipando o término do Brasileirão, que agora será em 7 de dezembro e deixando a final da Copa do Brasil para o dia 21 do mesmo mês

Flávio Ricco
26/08/2025 | 08:29
Compartilhar notícia
FOTOS: Instagram PSG
FOTOS: Instagram PSG Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 Em pleno curso, a CBF alterou o calendário do futebol brasileiro, antecipando o término do Brasileirão, que agora será em 7 de dezembro e deixando a final da Copa do Brasil para o dia 21 do mesmo mês.

Isto fará com que a ordem dos trabalhos da TV esportiva também se altere, em relação ao que estava programado e antes se trabalhava para as suas transmissões e possibilidades comerciais.

A final da Libertadores 2025, no entanto, foi mantida para 29 de novembro e se um time brasileiro chegar ao título, vai jogar a Copa Intercontinental – nova denominação do antigo Mundial de Clubes, a partir de 10 de dezembro.

Um conjunto de situações que, naturalmente, começa a mexer e provocar certa correria em todo o mercado, especialmente da TV e seus anunciantes, para poder se ajustar a todo esse cenário. 

A Globo, por exemplo, já tem gente trabalhando para transmitir a Copa Intercontinental com exclusividade. Mais que trabalhar, próxima de anunciar a aquisição dos direitos.

LEIA TAMBÉM:

Morre Rogério Meanda, guitarrista da banda Blitz

TV TUDO

Futuro

A chegada da GE TV ao YouTube também deve impactar diretamente no segmento de profissionais, muitos deles do rádio e as próprias rádios, no geral. A volta da questão dos direitos é uma possibilidade.

E tem mais

Esse trabalho já está existindo, porém, a Globo deve acentuar esforços para reconquistar alguns dos direitos perdidos nos últimos anos. Há quem jure, de pés juntos, que até a Record será procurada, se é que já não foi, para fatiar os direitos do Paulistão.

Primeiros números

Não adiantar disfarçar ou achar que não, porque na TV, conteúdo é tudo e um pouco mais. Sábado, Arsenal e Leeds, pela Premier League, jogo cedido pela Disney, levou o X-Sports, em muitos momentos, a superar Band, Rede TV! e Cultura durante a sua transmissão.

Ainda nessa

Sobre o X-Sports, já se dá como certa a compra da Bundesliga, Campeonato Alemão, já a partir desta temporada. Os direitos, em TV aberta, eram divididos entre Rede TV! e Cultura.

Não custa falar

Ainda sobre conteúdo, o Programa do João tem qualidades e é muito a cara do SBT. Em um outro horário, não tão tarde como entra agora, meia-noite, terá resultados ainda melhores.

Mais festa

Dois eventos no Rio de Janeiro, nesta semana, darão sequência às comemorações de 100 anos do Grupo Globo. Um, na Roxy, de Copacabana, e outro, no Jockey, este último para um número enorme de convidados/colaboradores.

Terceiro elemento

Pode cravar: Rafael Colombo, como desde o primeiro instante se adiantou por aqui, deverá ocupar o lugar da Daniela Lima no Conexão GloboNews. A informação, data agora, é que só falta formalizar o convite.


Torcida em cima

Há, no particular, uma corrente bem a favor dessa escolha do Rafael Colombo para se juntar às competentes Camila Bonfim e Leilane Neubarth. E que ele permaneça no jornal, muito mais do que ficaram Burnier (1 ano), Christiane Pelajo (1 ano) e Daniela Lima (2 anos).

Grade

Em substituição ao Doc Investigação, da Thais Furlan, que foi até esta segunda-feira (25), a Record vai entrar com o Repórter Record Investigação, trabalhos do Ari Peixoto. Mas só nessas duas próximas segundas-feiras, porque depois já vem A Fazenda.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.