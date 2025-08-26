A Globo já tem gente atrás da Copa Intercontinental do fim do ano

Em pleno curso, a CBF alterou o calendário do futebol brasileiro, antecipando o término do Brasileirão, que agora será em 7 de dezembro e deixando a final da Copa do Brasil para o dia 21 do mesmo mês
Em pleno curso, a CBF alterou o calendário do futebol brasileiro, antecipando o término do Brasileirão, que agora será em 7 de dezembro e deixando a final da Copa do Brasil para o dia 21 do mesmo mês.
Isto fará com que a ordem dos trabalhos da TV esportiva também se altere, em relação ao que estava programado e antes se trabalhava para as suas transmissões e possibilidades comerciais.
A final da Libertadores 2025, no entanto, foi mantida para 29 de novembro e se um time brasileiro chegar ao título, vai jogar a Copa Intercontinental – nova denominação do antigo Mundial de Clubes, a partir de 10 de dezembro.
Um conjunto de situações que, naturalmente, começa a mexer e provocar certa correria em todo o mercado, especialmente da TV e seus anunciantes, para poder se ajustar a todo esse cenário.
A Globo, por exemplo, já tem gente trabalhando para transmitir a Copa Intercontinental com exclusividade. Mais que trabalhar, próxima de anunciar a aquisição dos direitos.
TV TUDO
Futuro
A chegada da GE TV ao YouTube também deve impactar diretamente no segmento de profissionais, muitos deles do rádio e as próprias rádios, no geral. A volta da questão dos direitos é uma possibilidade.
E tem mais
Esse trabalho já está existindo, porém, a Globo deve acentuar esforços para reconquistar alguns dos direitos perdidos nos últimos anos. Há quem jure, de pés juntos, que até a Record será procurada, se é que já não foi, para fatiar os direitos do Paulistão.
Primeiros números
Não adiantar disfarçar ou achar que não, porque na TV, conteúdo é tudo e um pouco mais. Sábado, Arsenal e Leeds, pela Premier League, jogo cedido pela Disney, levou o X-Sports, em muitos momentos, a superar Band, Rede TV! e Cultura durante a sua transmissão.
Ainda nessa
Sobre o X-Sports, já se dá como certa a compra da Bundesliga, Campeonato Alemão, já a partir desta temporada. Os direitos, em TV aberta, eram divididos entre Rede TV! e Cultura.
Não custa falar
Ainda sobre conteúdo, o Programa do João tem qualidades e é muito a cara do SBT. Em um outro horário, não tão tarde como entra agora, meia-noite, terá resultados ainda melhores.
Mais festa
Dois eventos no Rio de Janeiro, nesta semana, darão sequência às comemorações de 100 anos do Grupo Globo. Um, na Roxy, de Copacabana, e outro, no Jockey, este último para um número enorme de convidados/colaboradores.
Terceiro elemento
Pode cravar: Rafael Colombo, como desde o primeiro instante se adiantou por aqui, deverá ocupar o lugar da Daniela Lima no Conexão GloboNews. A informação, data agora, é que só falta formalizar o convite.
Torcida em cima
Há, no particular, uma corrente bem a favor dessa escolha do Rafael Colombo para se juntar às competentes Camila Bonfim e Leilane Neubarth. E que ele permaneça no jornal, muito mais do que ficaram Burnier (1 ano), Christiane Pelajo (1 ano) e Daniela Lima (2 anos).
Grade
Em substituição ao Doc Investigação, da Thais Furlan, que foi até esta segunda-feira (25), a Record vai entrar com o Repórter Record Investigação, trabalhos do Ari Peixoto. Mas só nessas duas próximas segundas-feiras, porque depois já vem A Fazenda.
