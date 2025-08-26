A Globo já tem gente atrás da Copa Intercontinental do fim do ano

Em pleno curso, a CBF alterou o calendário do futebol brasileiro, antecipando o término do Brasileirão, que agora será em 7 de dezembro e deixando a final da Copa do Brasil para o dia 21 do mesmo mês.

Isto fará com que a ordem dos trabalhos da TV esportiva também se altere, em relação ao que estava programado e antes se trabalhava para as suas transmissões e possibilidades comerciais.

A final da Libertadores 2025, no entanto, foi mantida para 29 de novembro e se um time brasileiro chegar ao título, vai jogar a Copa Intercontinental – nova denominação do antigo Mundial de Clubes, a partir de 10 de dezembro.

Um conjunto de situações que, naturalmente, começa a mexer e provocar certa correria em todo o mercado, especialmente da TV e seus anunciantes, para poder se ajustar a todo esse cenário.

A Globo, por exemplo, já tem gente trabalhando para transmitir a Copa Intercontinental com exclusividade. Mais que trabalhar, próxima de anunciar a aquisição dos direitos.

