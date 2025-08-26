Fundação Santo André abre edital para 400 bolsas

A FSA (Fundação Santo André) lançou um edital com mais de 400 bolsas de estudo integrais para cursos de graduação – as inscrições vão até o dia 30. O auxílio contempla as modalidades presencial, semipresencial e EAD (Educação a distância) em diversas áreas do conhecimento.

Entre os cursos oferecidos, destacam-se opções como Pedagogia (semipresencial), Gestão de Recursos Humanos, Gestão Pública, Marketing Digital, Segurança Privada e Negócios Imobiliários, todos na modalidade EAD. Além disso, o edital abrange cursos presenciais muito procurados, como Psicologia, Direito, Arquitetura, Engenharia e Biomedicina.

Segundo a FSA, a iniciativa reforça o compromisso institucional com a democratização do ensino superior, permitindo que jovens e adultos tenham a oportunidade de transformar suas vidas por meio da educação.

Para bolsa integral (100%), o candidato precisa ter renda familiar bruta mensal per capita de até um salário mínimo e meio (hoje R$ 2.268,00). Já para bolsa 50%, o interessado precisa comprovar renda familiar bruta mensal per capita de até três salários mínimos (hoje R$ 4.554,00).

Após a inscrição, será realizada uma prova on-line de redação, de caráter eliminatório e classificatório. A lista com os alunos pré-classificados será divulgada no dia 6 de outubro.

O processo seletivo é voltado a estudantes que buscam ingressar em cursos de graduação já no próximo período letivo, no primeiro semestre de 2026. O edital e demais informações estão disponíveis no site da fundação. (www.fsa.br)