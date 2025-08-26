Danilo Lima mantém a sua rotina de atleta

Afastado desde 14 de agosto da presidência da Câmara de São Bernardo e do exercício da vereança por um ano por determinação judicial, suspeito de integrar esquema de desvio de dinheiro público, Danilo Lima (Podemos) mantém em dia sua rotina de atleta. No domingo, devidamente trajado com a tradicional camiseta laranja da prova, ele disputou a 21ª edição da tradicionalíssima Meia Maratona, realizada anualmente para celebrar o aniversário da cidade, que em 2025 comemorou 472 anos. Reconhecido por muitos dos participantes da corrida, que também contou com a prefeita em exercício Jessica Cormick (Avante), Danilo Lima conversou com muita gente, sempre com um sorriso no rosto, mas evitou falar de política. Aos que lhe perguntavam sobre como passou os últimos dias, o legislador respondia com um mecânico “está tudo bem”. Em tempo: ele completou os 21km do percurso em 1h37m30seg, ritmo de 4min38 por quilômetro, com velocidade média de 12,92 km/h, sendo o 67º entre 523 competidores de sua categoria, de 40 a 49 anos.

BASTIDORES

Fidelidade

Regina Maura Zetone (PSD), que é a vice-prefeita são-caetanense, não faz nenhuma questão de esconder sua proximidade com o ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSD), figura política cada vez mais distante do grupo que hoje comanda o Palácio da Cerâmica, sede do Poder Executivo. Na sexta-feira, ambos escolheram a Padaria Portuense, point de encontro de quem quer ser visto na cidade, para tomarem um café. Na pauta da reunião, divulgada a quem quisesse saber, foi incluído “o futuro de São Caetano”.

Lapada

Durante a audiência pública referente à implementação do campus do Instituto Federal, realizada ontem à noite na Câmara de Diadema, o prefeito Taka Yamauchi (MDB) foi cumprimentar a irmã do vereador Josa Queiroz (PT) e secretária adjunta de Cultura de Mauá, Fátima Queiroz, mas foi ignorado pela petista. No uso da tribuna, o emedebista deu a resposta: “Gostaria de fazer uma saudação especial a todas as mulheres, em nome, de maneira respeitosa e diplomática, assim como meus pais me ensinaram, a Fátima Queiroz”, disse o prefeito.

Emendas

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) se reuniu ontem com o prefeito de Mauá, Marcelo Lima (PT), reforçando a parceria na cidade. “Nos últimos anos, destinamos mais de R$ 7 milhões em emendas, sobretudo para melhorar a saúde e investir em projetos esportivos e culturais. Essa parceria com o prefeito é pelo bem da população de Mauá e para que o município cresça cada vez mais”, enfatizou o parlamentar.