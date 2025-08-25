Taka Yamauchi participa de audiência pública sobre a implantação do campus Diadema do Instituto Federal

Na noite desta segunda-feira (25), o prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), participou da audiência pública que discutiu a implantação do campus Diadema do IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo).

Em seu discurso, o prefeito destacou a importância do encontro como marco para a cidade e agradeceu a presença das autoridades, entre elas o presidente da Câmara, vereador Rodrigo Capel (PSD), o reitor do IFSP, Adalton Masalu Ozaki, o secretário de Educação de Diadema, Felipe Sigollo, e o diretor de Desenvolvimento Econômico e Social do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Joel Fonseca.

O prefeito ressaltou que a chegada do Instituto Federal representa investimento em educação, oportunidades e futuro para os jovens da cidade. Ele lembrou programas municipais já em andamento, como o Creche 100%, Escola Bonita e a construção do Centro TEA, que demonstram o compromisso da gestão com uma rede educacional inclusiva e de qualidade.

Taka também frisou que o novo campus se soma à atuação da Fundação Florestan Fernandes, referência na oferta de cursos gratuitos em Diadema, ampliando as possibilidades de profissionalização e acesso ao conhecimento.

“O Instituto Federal é uma conquista da cidade de Diadema que reforça que só pela educação construiremos uma sociedade mais justa e igualitária com perspectivas reais para novos jovens”, afirmou o prefeito.