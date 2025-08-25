DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo

Lollapalooza 2026 revelará line-up na quinta-feira, 28; saiba como comprar ingressos

25/08/2025 | 19:00
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A organização do Lollapalooza Brasil 2026 anunciou que o line-up da próxima edição será divulgado nesta quinta-feira, 28, às 12h. A informação foi confirmada nas redes sociais do festival, que está marcado para os dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Embora as atrações ainda sejam desconhecidas, a compra de ingressos para o evento já está liberada desde o último dia 14 de agosto, nas modalidades Lolla Pass, Lolla Comfort Pass by Bradesco e Lolla Lounge Pass. A venda do LollaPass, ingresso que dá direito aos 3 dias de festival e com preço promocional, acontecerá até a quarta-feira, 27, segundo informou o evento.

Os preços dos ingressos variam entre R$ 792,00 e R$ 4.583,53, a depender do tipo de entrada escolhido. Além disso, vale lembrar que o evento conta com Entrada Social, que garante 45% de desconto no preço dos ingressos em modalidade inteira. Qualquer cliente pode gerar uma doação automática de R$ 20 para as entidades Projetos Guri, Casa do Zezinho e Criança Esperança e garantir o desconto. Os bilhetes podem ser adquiridos no site oficial da Ticketmaster Brasil ou na bilheteria física localizada no Shopping Ibirapuera, na capital paulista.

Esta será a 13ª edição do Lollapalooza Brasil, que na edição passada contou com shows de Olivia Rodrigo, Alanis Morissette e Justin Timberlake, reunindo mais de 240 mil pessoas nos três dias de evento. Para 2026, a organização anunciou uma nova modalidade de ingressos, o LollaLovers, com parcelamento em até 12 vezes sem juros, isenção da taxa de conveniência e entrada preferencial. As vendas do formato, no entanto, se encerraram no último dia 13 de agosto.

Lollapalooza 2026: saiba tudo

Quando: 20, 21 e 22 de março de 2026.

Onde: Autódromo de Interlagos

Onde comprar ingressos: No site da Ticketmaster, canal de vendas oficial do evento, aqui, ou na bilheteria física no shopping Ibirapuera.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.