DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Conta de Luz

Enel realiza troca de lâmpadas em São Bernardo e Diadema

Ação do Projeto Enel Compartilha Consumo Consciente acontece nos dias 26 e 29 nas cidades do Grande ABC e oferece dicas para economizar na conta de luz e informações sobre Tarifa Social

Do Diário do Grande ABC
25/08/2025 | 18:36
Compartilhar notícia
Pixabay
Pixabay Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Enel Distribuição São Paulo promove uma ação de incentivo ao consumo consciente de energia elétrica em São Bernardo e Diadema. Em postos de atendimento montados, os moradores poderão trocar gratuitamente até 20 lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED, que são mais econômicos e duráveis. Em São Bernardo será disponibilizado em 26/8, já em Diadema no dia 29/8.

A iniciativa faz parte do projeto Enel Compartilha Consumo Consciente, que percorre os 24 municípios da área de concessão da distribuidora com o objetivo de orientar a população sobre como usar a energia de forma mais eficiente e segura.

Além da troca de lâmpadas, as equipes da Enel estarão disponíveis para dar orientações práticas sobre como reduzir o valor da conta de luz no dia a dia e fornecerão informações sobre quem tem direito e como aderir à Tarifa Social de Energia Elétrica, benefício que oferece descontos significativos na fatura para famílias de baixa renda.

Para realizar a troca, o cliente titular da conta deve comparecer a um dos locais da ação com documento de identidade de foto, conta de energia mais recente e as lâmpadas ineficientes (incandescentes ou fluorescentes) que deseja trocar. 

Locais para troca:

São Bernardo - dia 26/8, às 8h

Rua Palmintais, 02

Diadema - dia 29/8, às 10h

Rua Passagem Seda, próximo ao número 206

 


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.