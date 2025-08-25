Enel realiza troca de lâmpadas em São Bernardo e Diadema

Ação do Projeto Enel Compartilha Consumo Consciente acontece nos dias 26 e 29 nas cidades do Grande ABC e oferece dicas para economizar na conta de luz e informações sobre Tarifa Social
A Enel Distribuição São Paulo promove uma ação de incentivo ao consumo consciente de energia elétrica em São Bernardo e Diadema. Em postos de atendimento montados, os moradores poderão trocar gratuitamente até 20 lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED, que são mais econômicos e duráveis. Em São Bernardo será disponibilizado em 26/8, já em Diadema no dia 29/8.
A iniciativa faz parte do projeto Enel Compartilha Consumo Consciente, que percorre os 24 municípios da área de concessão da distribuidora com o objetivo de orientar a população sobre como usar a energia de forma mais eficiente e segura.
Além da troca de lâmpadas, as equipes da Enel estarão disponíveis para dar orientações práticas sobre como reduzir o valor da conta de luz no dia a dia e fornecerão informações sobre quem tem direito e como aderir à Tarifa Social de Energia Elétrica, benefício que oferece descontos significativos na fatura para famílias de baixa renda.
Para realizar a troca, o cliente titular da conta deve comparecer a um dos locais da ação com documento de identidade de foto, conta de energia mais recente e as lâmpadas ineficientes (incandescentes ou fluorescentes) que deseja trocar.
Locais para troca:
São Bernardo - dia 26/8, às 8h
Rua Palmintais, 02
Diadema - dia 29/8, às 10h
Rua Passagem Seda, próximo ao número 206
