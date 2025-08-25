Joelinton deixa campo chorando após sentir lesão no dia que foi convocado por Ancelotti

A segunda-feira foi de distintas emoções ao meio-campista Joelinton. Pouco tempo depois de receber a notícia que estava de volta à seleção brasileira, figurando pela primeira vez em lista de Carlo Ancelotti, o jogador do Newcastle sentiu um problema muscular e deixou o gramado do St. James Park chorando.
Restavam 15 minutos para o término do tempo normal na partida diante do Liverpool quando Joelinton acabou acusando o problema. O volante deitou no gramado com as mãos no rosto, já prevendo uma lesão mais grave.
Companheiros de Newcastle ainda deram força ao jogador no campo - o time perdia por 2 a 1 naquele momento de tristeza. Mas ele precisou ser substituído por Ramsey. Deixou o gramado às lágrimas e com a camisa encobrindo o rosto, amparado por profissional do departamento médico.
O meio-campista voltaria a defender a seleção brasileira após quase seis meses de ausência - foi convocado em março por Dorival Júnior. Agora ele passará por exames para saber a gravidade do problema, mas pode ser o primeiro corte de Ancelotti antes dos jogos com Chile e Bolívia.
