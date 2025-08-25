Defesa Civil alerta para risco de chuva forte no Grande ABC

A Defesa Civil emitiu um alerta para a possibilidade de temporais entre terça-feira (26) e quarta-feira (27) na Região Metropolitana de São Paulo, incluindo as cidades do Grande ABC. Segundo o órgão, a passagem de um sistema meteorológico pela costa do Estado poderá provocar pancadas de chuva forte, acompanhadas de raios, rajadas de vento e até queda de granizo.

As condições climáticas adversas elevam o risco de transtornos, como alagamentos, quedas de árvores e danos em estruturas. A Defesa Civil recomenda atenção redobrada durante o período e pede que a população acompanhe os avisos oficiais.

Em caso de emergência, a orientação é acionar imediatamente os órgãos responsáveis pelos telefones 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).

