DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo


Maryanne Barros, repórter do programa Bahia no Ar, da afiliada da Record na cidade de Itabuna, na Bahia, entrou em trabalho de parto durante uma entrada ao vivo nesta segunda-feira, 25.

"Deixa eu me despedir um pouquinho do pessoal porque a gente vai se encontrar somente no ano que vem, que neste exato momento eu estou em trabalho de parto ... Vou correndo para o hospital para poder gerar minha pequena que está querendo chegar", anunciou, surpreendendo os espectadores.

Jessica Smetak, que comanda a atração, retomou o programa e parabenizou a repórter.

"Eu estou emocionada. Saúde para você e para sua família. Filho é uma bênção. É o segundo filho de Maryanne, a gente vai sentindo as contrações e chega a hora que tem que correr mesmo."

Maryanne Barros já é mãe de Henry, de dois anos de idade. A sua filha se chamará Karitas.

Para conferir este momento inusitado e emocionante, clique aqui.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.