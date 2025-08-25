Maryanne Barros, repórter do programa Bahia no Ar, da afiliada da Record na cidade de Itabuna, na Bahia, entrou em trabalho de parto durante uma entrada ao vivo nesta segunda-feira, 25.

"Deixa eu me despedir um pouquinho do pessoal porque a gente vai se encontrar somente no ano que vem, que neste exato momento eu estou em trabalho de parto ... Vou correndo para o hospital para poder gerar minha pequena que está querendo chegar", anunciou, surpreendendo os espectadores.

Jessica Smetak, que comanda a atração, retomou o programa e parabenizou a repórter.

"Eu estou emocionada. Saúde para você e para sua família. Filho é uma bênção. É o segundo filho de Maryanne, a gente vai sentindo as contrações e chega a hora que tem que correr mesmo."

Maryanne Barros já é mãe de Henry, de dois anos de idade. A sua filha se chamará Karitas.