DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

xAI, de Elon Musk, processa Apple e OpenAI e alega que empresas são 'monopolistas'

25/08/2025 | 16:34
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A startup de inteligência artificial (IA) de Elon Musk, xAI, processou a Apple e a OpenAI nesta segunda-feira, 25, alegando que ambas estão ilegalmente impedindo a concorrência para empresas de IA.

A ação judicial afirma que a parceria entre as gigantes do setor de tecnologia torna o ChatGPT o "único chatbot de IA generativa que se beneficia de bilhões de prompts de usuários originados de centenas de milhões de iPhones".

Isso permite que a OpenAI use os prompts e feedbacks para melhorar seu modelo, uma vantagem significativa, de acordo com a queixa. A ação também afirma que a Apple está despriorizando os aplicativos de chatbots concorrentes nas classificações da App Store.

"Em uma tentativa desesperada de proteger seu monopólio de smartphones, a Apple se uniu à empresa que mais se beneficia ao inibir a concorrência e a inovação em IA: a OpenAI, uma monopolista no mercado de chatbots de IA generativa", acrescenta a ação judicial.

Um porta-voz da Apple não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.