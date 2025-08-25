Oficina une palhaçaria e Libras em encontro para surdos e ouvintes em Santo André

O riso e os sinais se encontram em um mesmo palco na oficina “Sinaliza com o Nariz – Quando a linguagem do palhaço se encontra com a LIBRAS”, que promove um diálogo entre a arte da palhaçaria e a Língua Brasileira de Sinais. A ação formativa integra o Projeto Costurando Vibrações e será realizada nos dias 04, 05, 11 e 12 de setembro, das 14h às 18h, no Teatro Conchita de Moraes, em Santo André.

Gratuita e com 20 vagas disponíveis, a oficina é voltada para artistas surdos e ouvintes interessados em explorar a interseção entre o cômico popular e a comunicação visual, incentivando práticas mais inclusivas na criação de espetáculos teatrais. A atividade contará com a participação da equipe do espetáculo que inspira a pesquisa, ampliando a troca artística e cultural.

As inscrições vão até nesta segunda-feira (25) de forma online, por meio de link disponibilizado nas redes sociais do do Projeto Costurando Vibrações. O resultado da seleção será divulgado no sábado (30) também nas redes sociais do projeto.

A oficina será conduzida por dois artistas de grande relevância, Yanna Porcino e Heraldo Firmino. Yanna é atriz, professora, tradutora e consultora de Libras. Multiartista preta parda, surda e LGBTQIAP+, formou-se em Letras Libras pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) e pelo programa internacional Frontrunners, na Dinamarca, voltado para a formação de lideranças surdas. É idealizadora do perfil Meus Sinais Expressam, onde compartilha reflexões e criações artísticas que celebram e reivindicam a interseccionalidade surda. Sua trajetória é marcada pela atuação em projetos que integram arte, educação e inclusão, buscando ampliar o protagonismo de artistas surdos nos palcos e nos processos criativos.

Já Heraldo é diretor, ator, palhaço, compositor, curador e dramaturgo, com mais de três décadas de trajetória e 47 espetáculos no currículo, além de participações no cinema e na televisão. Foi integrante dos Doutores da Alegria por 25 anos e coordenou o programa de formação de jovens palhaços por 17 anos. Mestre na ELT (Escola Livre de Teatro) e diretor da Cia Baitaclã, Heraldo é reconhecido por seu trabalho de pesquisa do cômico popular sob uma perspectiva anticolonial, com atuação marcada pela mistura entre humor, crítica social e sensibilidade artística.

Sobre o Projeto Costurando Vibrações

Na história do teatro, são raros os espetáculos bilíngues e, quando contam com intérpretes de Libras, a acessibilidade nem sempre é garantida em todas as sessões ou com a devida visibilidade ao público surdo. A partir desta realidade, a atriz negra Denise Guilherme, idealizadora do projeto, e a atriz e tradutora-intérprete de Libras Regiane Eufrausino, conceberam o Projeto Costurando Vibrações, uma criação que investiga e pratica o teatro bilíngue (Português e Libras) com comunicação bimodal, ou seja, língua oral e a língua de sinais juntas.

"Sou uma atriz e palhaça negra, há mais de 25 anos vivendo da minha arte em uníssono com o ofício da costura que herdei da minha mãe. Enfrento o racismo velado e sigo buscando visibilidade e autonomia no meu trabalho. Nesse caminho, conheci a Regiane, que tem muita experiência na interpretação em Libras. Eu estou aprendendo Libras e ela está aprendendo a linguagem do palhaço. Com o Costurando Vibrações, queremos pensar um teatro que, dentro da própria criação, já seja inclusivo — e não apenas um espetáculo interpretado em outra língua ", afirma Denise Guilherme.

O espetáculo, que será apresentado em novembro e dezembro em Santo André, São Paulo e interior, busca derrubar barreiras comunicacionais, colocando as pessoas surdas no centro do processo criativo, mas dialogando também com todos os públicos. Música, cenários, figurinos, vídeos, dança, palhaçada, drama e encantamento se misturam numa obra contra-colonial que reinventa formas de ver, ouvir e sentir o mundo.

Serviço

Oficina: “Sinaliza com o Nariz – Quando a linguagem do palhaço se encontra com a LIBRAS”

Datas: 04, 05, 11 e 12 de setembro

Horário: 14h às 18h

Local: Teatro Conchita de Moraes, em Santo André

Vagas: 20 (gratuitas)

Inscrições: Até 25 de agosto ( Link nas redes sociais do Projeto Costurando Vibrações @costurandovibracoes) Link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf79jowQEgBuKu214HFxTxlIJXp4WMRV5fCQf9leXpd79ttOQ/viewform