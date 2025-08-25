SP Open confirma mais um convite na chave principal; veja nome

Nesta segunda-feira, o SP Open confirmou mais um convite na chave principal de simples. Luiza Fullana é a sexta brasileira confirmada na chave principal do WTA da maior cidade das Américas, que ocorre entre os dias 6 e 14 de setembro no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

Luiza Fullana brilhou na última temporada. Cria do tênis universitário, a brasiliense de 24 anos se formou nos Estados Unidos e disputou a sua primeira temporada completa no circuito profissional da WTA no ano passado, tendo como destaque a conquista do título no W35 de São Paulo e do W15 de Ribeirão Preto. Luiza começou 2024 na 897ª posição e terminou na 514ª colocação do ranking, e continuou a sua subida neste ano, tendo alcançado o seu melhor ranking até o momento, o de 461ª, na última semana. O crescimento constante também foi reconhecido nas competições por equipe, sendo convocada para representar o Brasil na Billie Jean King Cup em 2024.

“São Paulo é um lugar muito especial para mim. É onde joguei a minha primeira Billie Jean King Cup, o meu primeiro torneio profissional e agora o meu primeiro WTA. Estou muito agradecida por receber esse convite,” disse Fullana.

Ela herda o convite de Carol Meligeni, que entrou na chave principal diretamente através do ranking após a desistência de Jodie Burrage. Assim, o Brasil já conta com seis brasileiras garantidas na chave: Beatriz Haddad Maia, Laura Pigossi, Carolina Meligeni, Luiza Fullana, Victoria Barros e Nauhany Silva. O último convite da chave principal será anunciado posteriormente.

Ingressos

Ingressos Ground Pass a partir de 15 reais estão disponíveis no site da Eventim. A modalidade de ingresso garante acesso ao evento e ao Espaço Boulevard, que reúne experiências gastronômicas, ativações de nossos patrocinadores, lojas oficiais e um espaço interativo com telão para acompanhar toda a ação da quadra central, além do espectador poder assistir a treinos e jogos nas quadras secundárias, quando houver, conforme a programação e a capacidade dos espaços.