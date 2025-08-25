Veja a previsão do tempo no Grande ABC nesta segunda-feira (25)

O clima no Grande ABC será de neblina ao longo do dia e temperaturas amenas nesta segunda-feira (25). Em todas as sete cidades da região, o dia terá sol entre muitas nuvens, períodos de céu nublado e noite também com bastante névoa. Segundo o ClimaTempo, não há previsão de chuva na região.

Em Mauá, Santo André, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, os termômetros variam entre 13°C e 22°C. Apesar da alta umidade, não há previsão de chuva para hoje.

Já em São Bernardo do Campo e Diadema, a mínima fica em 14°C e a máxima em 23°C, com índices de umidade também elevadas

São Caetano do Sul será a cidade mais quente do dia, com temperaturas variando entre 14°C e 25°C, e umidade variando entre média e alta.

A previsão indica que, mesmo com a ausência de chuvas, os moradores devem enfrentar sensação de frio no início da manhã e à noite, enquanto o período da tarde terá temperaturas um pouco mais elevadas, mas ainda dentro de um padrão ameno.

