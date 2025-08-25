DGABC
Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

Internacional Titulo Rússia e Irã

Putin e Pezeshkian falam sobre programa nuclear; Irã nega armas nucleares

De acordo com o Kremlin, os líderes também discutiram questões da agenda bilateral, incluindo áreas de energia e transporte

25/08/2025 | 11:21
FOTO: Fotos Públicas
FOTO: Fotos Públicas


Os governos da Rússia e do Irã informaram que a situação do programa nuclear iraniano foi tema central da conversa telefônica nesta segunda-feira (25), entre os presidentes Vladimir Putin e Masoud Pezeshkian. Segundo a presidência iraniana, Pezeshkian afirmou que o Irã "nunca buscou, não busca e não buscará construir armas nucleares", enquanto Putin, de acordo com o governo do país persa, destacou que "o direito do Irã ao enriquecimento de urânio é fundamental e definitivo".

De acordo com o Kremlin, os líderes também discutiram questões da agenda bilateral, incluindo áreas de energia e transporte, e Putin informou Pezeshkian sobre os principais resultados do encontro "de alto nível" entre Rússia e Estados Unidos realizado no Alasca.

O comunicado acrescenta que o presidente iraniano expressou apoio aos esforços diplomáticos em andamento, voltados para a resolução pacífica da guerra na Ucrânia e que ambos reafirmaram "a intenção de continuar fortalecendo a cooperação russo-iraniana em diversas áreas e concordaram em se encontrar na próxima cúpula da SCO (Organização de Cooperação de Xangai, tradução em português) na China".

O presidente iraniano também agradeceu o posicionamento do governo russo em relação ao direito de enriquecimento de urânio pelo Irã e reafirmou que o país atua "com base em seus princípios religiosos e doutrina de defesa".

