Nacional Titulo Na Capital

Quem é o canadense preso por suspeita de estupro em hotel em Moema

Segundo policiais envolvidos no caso, Areeki nasceu no Iêmen e foi naturalizado canadense

25/08/2025 | 10:41
FOTO: Reprodução
FOTO: Reprodução


Um homem canadense de 66 anos, identificado como Jamil Areeki, foi preso em flagrante por suspeita de estuprar duas funcionárias de um hotel localizado em Moema, na zona sul da cidade de São Paulo, na sexta-feira, 22. As mulheres têm 21 e 33 anos. A defesa dele não foi localizada.

Segundo policiais envolvidos no caso, Areeki nasceu no Iêmen e foi naturalizado canadense. É piloto aposentado desde 2024 de uma das maiores companhias aéreas do mundo, a Qatar Airways. Ele atuou na companhia desde a sua fundação, há cerca de 30 anos, até a aposentadoria, em novembro passado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, o caso ocorrido na Alameda dos Anapurus, onde o homem estava hospedado, foi registrado como estupro pelo 27º Distrito Policial (Ibirapuera).

"O Consulado canadense foi comunicado sobre os fatos. Demais detalhes serão preservados por se tratar de crime de natureza sexual", disse a SSP.

A reportagem foi até o hotel, mas um funcionário disse que a equipe recebeu a orientação de não comentar o caso. Procurados, o hotel e o Consulado do Canadá em São Paulo também não se manifestaram.


