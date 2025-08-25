Naomi Campbell fala sobre passado em comum com Cauã Reymond no 'Domingão com Huck'

A edição do Domingão com Huck deste domingo, 24, contou com a participação especial de Naomi Campbell. A modelo britânica esteve no palco do programa para revisitar marcos de sua trajetória profissional e surpreendeu ao mencionar uma conexão com o ator brasileiro Cauã Reymond, integrante do júri artístico do Dança dos Famosos.

Durante a conversa, Naomi Campbell contou que conheceu Cauã em 2001, durante um curso de atuação em Nova York (EUA), ministrado pela professora Susan Patson. Segundo ela, os dois não se viam desde então, até que se reencontraram no ano passado, durante um evento da Dolce & Gabbana, na Sardenha (Itália).

"Ele era muito esforçado, eu tenho que dizer. Ele era muito esforçado na escola de atuação e fazia trabalho extra para pagar o curso. E aí eu descobri que ele é um dos maiores atores aqui agora", disse Naomi.

Ao ouvir o relato, Cauã também compartilhou sua versão da história. Ele explicou que chegou aos Estados Unidos antes de sua estreia na televisão brasileira, em Malhação, e que conheceu a professora por meio de uma aula avulsa.

"Quando fui para os Estados Unidos, eu ganhei uma bolsa de estudos dessa professora. Eu varria o chão, lavava banheiro, pintava... E aí eu conheci a Naomi lá. Fiquei sem falar com essa professora durante 20 anos. E ela, na verdade, foi quem me fez ator", contou Reymond.

Após demonstrar interesse e dedicação, foi convidado a retornar, mas explicou que não tinha condições financeiras para continuar. A professora, então, ofereceu uma bolsa de estudos, além de sugerir que ele estudasse de manhã e trabalhasse na própria escola à tarde.

Cauã contou que ficou mais de duas décadas sem contato com a professora, até que o reencontro com Naomi, em 2023, proporcionou uma nova aproximação.

"A gente ficou em mesas próximas, eu fui falar com ela e ela ligou para a Susan, foi super emocionante. Eu sou muito grato", afirmou.