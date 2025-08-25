PM recupera carga roubada e prende envolvidos em Diadema

A PM (Polícia Militar) realizou uma operação neste sábado (23) que resultou na recuperação de carga avaliada em cerca de R$16 mil, roubada de um veículo de uma empresa privada, no Jardim Gazuza, em Diadema. Segundo informações da PM, um homem foi preso, um adolescente apreendido e parte dos produtos foram encontrados em um apartamento na região.

O roubo ocorreu por volta das 10h50, quando quatro indivíduos, sendo um deles armado, renderam as vítimas e levaram um veículo carregado com mercadorias. Pouco depois, o veículo foi localizado abandonado e sem a carga, na Avenida Dona Ruyce Ferraz Alvim.

De acordo com a PM, as informações indicariam que os produtos seriam transferidos para outro carro, que estaria localizado na Avenida Fundibem. No local, as autoridades encontraram parte da carga dentro do veículo, além de um suspeito que havia tentado despistar os policiais.

As diligências levaram as autoridades até um apartamento na região, onde encontraram uma mulher e seu filho, um adolescente, que confessaram envolvimento no crime. No imóvel, os policiais localizaram quatro celulares e quatro televisores novos.

Foram recuperados seis pneus, dois microondas, uma máquina de café, um ferro de passar, uma chaleira elétrica e uma fruteira de madeira, além dos televisores e celulares. As vítimas reconheceram os produtos.

O caso foi registrado no 3° DP (Distrito Policial) de Diadema onde os autores dos crimes permanecem à disposição da justiça.