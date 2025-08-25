Veja a charge do 'Diário' para o dia 25 de agosto de 2025

Criado há 12 anos, o Mais Médicos está presente na atenção primária à saúde do Grande ABC desde sua implementação no País, em 2013. No total, as sete cidades contam com 255 profissionais, enquanto, no Brasil, 26.414 integram o programa, instituído para enfrentar desigualdades e ampliar a presença de médicos em regiões com escassez ou ausência desses profissionais.

LEIA TAMBÉM:

Em meio a tensão dos Estados Unidos com Mais Médicos, região tem 255 profissionais