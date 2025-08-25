DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo Artigo

Eleição com voto impresso e auditável

Dirceu Cardoso Gonçalves
25/08/2025 | 09:42
Compartilhar notícia
FOTO: DGABC
FOTO: DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado aprovou o projeto do novo Código Eleitoral Brasileiro, que deverá vigorar já nas eleições de 2026. A principal novidade é o estabelecimento do voto impresso e auditável. O tema vem em discussão desde a adoção das urnas eletrônicas, chegou a ser aprovado na Câmara e no Senado, mas na época não foi colocado em execução pela Justiça Eleitoral, que colocou uma série de empecilhos.

O projeto – de 900 artigos – deverá ser votado pelos senadores nos próximos dias. Se aprovado, as urnas terão acopladas em seu terminal a impressora que, a cada voto, emitirá para uma urna lacrada um comprovante em nome do candidato que o recebeu e será documento hábil para a conferência do resultado da eleição naquele local. Trata-se do aumento da segurança no processo de escolha dos governantes e componentes das casas legislativas.

Tivesse sido aplicado o voto impresso nas eleições de 2022, o processo eleitoral brasileiro não estaria padecendo das denúncias de fraude que hoje pesam sobre aquele pleito e – para o bem geral da Nação – precisam ser rigidamente apuradas e penalizados os que tenham agido criminosamente. Sem prejuízo de – não comprovada a fraude – os responsáveis pelas denúncias que não conseguiram sustentar, sejam punidos pelo falso testemunho.

O voto impresso é o antídoto de dúvidas que favorece a todos os concorrentes porque é a testemunha de como votaram os eleitores e, desde que bem auditado, não permite a prática de atos ilegais ou criminosos que possam desqualificar o pleito.

O clima perverso em que hoje vive toda a classe política brasileira é resultado da polarização onde, além de ganhar as eleições, os concorrentes querem destruir o adversário para, principalmente, não ter de enfrentá-lo em disputas seguintes.

Um dos elementos indutores do clima de guerra entre os diferentes setores da política, é a possibilidade da reeleição aos cargos executivos (presidente da República, governador de Estado e prefeito municipal). Com o resultado de 2022, Lula assumiu seu terceiro mandato presidencial e se esforça para viabilizar sua candidatura em 2026. Bolsonaro, atingido por uma série de denúncias de penalidades, hoje é declarado inelegível, mas ainda nutre esperanças de reverter o quadro e também concorrer em 2026.

Espera-se que o novo código venha com condições de facilitar a execução e garantir a lisura e honestidade das próximas eleições, fechando todas as portas que possibilitem o nascimento e a evolução de dúvidas. Eleição é coisa séria porque é através dela que se escolhe os homens e mulheres que vão governar o País e compor o quadro parlamentar do Senado, Câmara Federal, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Independentemente do resultado, o eleitor precisa ter a segurança de que o seu voto foi computado conforme a sua vontade eleitoral e fez parte da escolha dos titulares dos cargos. Fora disso, nada tem importância e a sociedade padece. 

Dirceu Cardoso Gonçalves é dirigente da Aspomil (Associação de Assistência Social dos Policiais Militares de São Paulo).


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.