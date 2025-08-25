Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 25 de agosto de 2025

Adolescência

O artigo ‘Adolescência, desafio e aprendizagem’, da autora Miriam Pereira, me fez lembrar de um trabalho de uma instituição filantrópica (Opinião, dia 22). Bem, todo jovem quer se desenvolver pessoalmente. Por que alguns conseguem e muitos não? Ora, porque o desenvolvimento pessoal, entre outras coisas, depende do autoconhecimento. E o autoconhecimento, que é um processo sem fim, isto é, contínuo, começa com a pergunta ‘quem sou eu?’. É muito interessante que muita gente, inclusive os mais jovens, não dão a devida importância a essa pergunta. Talvez, ou porque julgam se conhecer, o que é um equívoco, ou têm um espírito preguiçoso, isto é, é penoso para eles a autoinves-tigação. A investigação de si leva a autodescoberta, que capacita os jovens a conhecerem seus valores e defeitos, suas motivações, seus modos de pensar e seus sentimentos. São várias as formas de desenvolver o autoconhecimento. E o Jeda (Projeto Juventude Esperança do Amanhã), sediado em Santo André, desenvolve o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, no qual há a Roda de Conversa. Na atividade de conversa, os jovens se questionam ‘quem sou eu?’, ‘quem é o outro?’, ‘de onde eu vim?’, ‘onde eu estarei no futuro?’, ‘como estarei no futuro?’, visando o autoconhecimento, que é muito importante, pois os capacita à autorreflexão. Assim, eles podem questionar os próprios pensamentos, suas condutas, suas crenças e terem um entendimento mais elevado deles mesmos. E Lao-Tsé (604-517 a.C), sábio chinês, dizia que, “aquele que conhece o outro, é sábio; aquele que conhece a si mesmo, é iluminado.”





Paulo Moriassu Hijo - São Caetano





CPI da Corrupção

‘Fila de CPI’s’ trava a instauração de CPI da Corrupção na Prefeitura de São Bernardo (Política, dia 22). Segundo Ana Nice (PT), a barreira é regimental. Polícia Federal desmantelando esquema de corrupção na Prefeitura de São Bernardo, corrupto descoberto e exonerado, prefeito e outros políticos judicialmente afastados do mandato e a atual presidente do Legislativo Ana Nice vem dizer que limitação é regimental? E ainda não sabe se deve suspender o salário dos afastados? Quer mais o quê presidente? Ah, fala sério vai! Desde o começo eu achei sinistro o apoio do PT para o governo atual, mas será que agora começa a fazer sentido?

Walmir Ciosani - São Bernardo





União Progressista

Sem perspectiva de que seja melhor para o País, foi formado na terça-feira o maior partido do Congresso. Da junção do União Brasil e Partido Progressista, nasce o União Progressista, como 15 senadores (19% da Casa, com 81), 109 deputados federais, ou 21% dos 513 existentes na Câmara. Além de sete governadores, 26% dos 26 Estados mais o Distrito Federal, 1.300 prefeitos (23,3% dos 5.570 municípios), 12.398 vereadores etc. E como toda a orgia com recursos dos contribuintes é pouca para essa classe política improdutiva, de Fundo Eleitoral, por enquanto, esta nova sigla vai acumular a absurda verba de R$ 953,8 milhões, mais Fundo Partidário de R$ 197,6 milhões. Ora, o Senado, agora com 11 partidos representados, e a Câmara, com 29, não passam de esculhambação institucional. E ainda seus corruptos desejam aprovar projetos para que fiquem livres de condenações. Pior ainda: esse novo União Progressista, entre outras siglas, insiste em anistiar o idealizador da tentativa de golpe de Estado, Jair Bolsonaro, e outras centenas de traidores da Pátria, que, em 8/1/23, destruíram Congresso, Planalto e do STF.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)