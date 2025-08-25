Vini Jr. brilha no Real e é exaltado: 'Recuperou sua fúria'

Em baixa neste início de temporada europeia, Vinícius Júnior ganhou elogios de um dos principais jornais esportivos do continente
Em baixa neste início de temporada europeia, Vinícius Júnior ganhou elogios de um dos principais jornais esportivos do continente. Autor de um gol e uma assistência na vitória do Real Madrid sobre o Oviedo, o atacante brasileiro "recuperou sua fúria", na visão do tradicional Marca.
"Vinícius recupera a fúria", registrou o periódico em título sobre o triunfo por 3 a 0, fora de casa. O Marca sugeriu que a boa atuação foi consequência de o brasileiro começar a partida no banco de reservas, algo que não acontecia desde 21 de setembro de 2024.
"Vinicius teve meia hora para mostrar ao seu treinador que ele havia errado ao deixá-lo no banco e marcou um gol e deu uma assistência para Kylian Mbappé. No entanto, seu 'show' particular começou nos primeiros minutos. Sentado no banco ao lado de Militão, as câmeras o flagraram bocejando enquanto os minutos passavam e seus companheiros tentavam quebrar a defesa do Real Oviedo", escreveu o jornal espanhol.
O atacante entrou em campo somente aos 17 minutos do segundo tempo, no lugar de Rodrygo. Mesmo com menos de um tempo inteiro para mostrar serviço, o brasileiro deu passe para o segundo gol do Real na partida, marcado por Mbappé. Nos acréscimos, deixou sua marca. Neste meio tempo, levou cartão amarelo por simulação, criticou a arbitragem e ainda provocou a torcida do Oviedo.
Alvo de diversas especulações sobre o seu futuro, Vini Jr. ganhou concorrentes no ataque do Real na última janela de transferências e agora vive situação incomum no clube, de ter que comprovar seu valor, apesar da longa história com o time espanhol.
