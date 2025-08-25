Cazé e GE revivem disputa que a TV aberta deixou no passado

A disputa esportiva, que há muito tempo deixou de existir na TV aberta, diante da simples aceitação da concorrência à supremacia da TV Globo, pode estar batendo às portas do YouTube.

Cazé versus GE ou GE versus Cazé tem tudo para levar o público a algo que se perdeu no tempo ou quando, em diferentes momentos, SBT, Record e Band pelo menos tentavam competir ou ao menos se colocar em condições de igualdade.

Uma concorrência que, lamentavelmente, ficou no passado e na lembrança, mas que agora se mostra em vias de ser reativada por um outro meio e por meio de contendores até bem pouco tempo desconhecidos. O mercado está mexido com essa movimentação.

A Cazé, de um lado, com uma ascensão surpreendente e o atrevimento como característica, sempre saindo em busca dos principais direitos. E, do outro, o GE, em vias de lançamento, também chegando com várias propriedades e a promessa de um trabalho diferenciado, capaz de se colocar em reais condições de disputa.

Estamos aí, portanto, diante de um embate que é muito saudável e capaz de proporcionar efeitos dos mais positivos. Ou fazer voltar a muito daquilo que a TV aberta deixou de lado, mas que está em vias de ser reativado em novo campo e em circunstâncias completamente outras.

