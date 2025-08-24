DGABC
DGABC

Domingo, 24 de Agosto de 2025

Esportes Titulo Tigre

São Bernardo empata com o Náutico e segue em 5º na Série C

O confronto reuniu duas das melhores defesas da competição e confirmou o equilíbrio esperado

Do Diário do Grande ABC
24/08/2025 | 21:12
FOTO: Janes Carvalho/Onzex Press e Imagens
Já classificado aos quadrangulares finais da Série C do Campeonato Brasileiro, o São Bernardo empatou por 1 a 1 com o Náutico-PE, neste domingo (24), no Estádio 1º de Maio. O resultado manteve o Tigre na quinta colocação da tabela, agora com 30 pontos, enquanto os pernambucanos seguem no G-4, com 33.

O time do Grande ABC abriu o placar ainda no primeiro tempo: após chute de Felipe Azevedo defendido por Wellerson, Foguinho apareceu livre no rebote e marcou para os donos da casa. Na etapa final, o Náutico chegou ao empate quando Marco Antônio aproveitou sobra dentro da área e mandou para as redes.

O confronto reuniu duas das melhores defesas da competição e confirmou o equilíbrio esperado. Com o resultado, o São Bernardo interrompe a sequência de vitórias do Náutico, mas também chega ao segundo jogo sem vencer, após a derrota para o Figueirense na rodada anterior.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO FC 1 X 1 NÁUTICO-PE

SÃO BERNARDO

Júnior Oliveira; Léo Duarte, Matheus Salustiano, Augusto e Pará; Foguinho, Dudu Miraíma (Emerson Santos) e João Paulo; Victor Andrade (Silas), Felipe Azevedo (Echaporã) e Felipe Garcia (Rodolfo).

Técnico: Ricardo Catalá

NÁUTICO

Wellerson; Arnaldo, João Maistro, Carlinhos e Igor Fernandes (Raimar); Igor Pereira (Wenderson), Marco Antônio (Samuel) e Patrick Allan (Igor Bolt); Vinícius, Hélio Borges (Samuel Otusanya) e Bruno Mezenga.

Técnico: Hélio dos Anjos

Gols: Foguinho, aos 6, e Marco Antônio, aos 23 do segundo tempo.

Juiz: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Renda e público: Não disponível.

Local: Estádio 1º de Maio, em São Bernardo, neste domingo.


