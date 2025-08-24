Festival do Chocolate em Ribeirão Pires atrai 40 mil em terceiro fim de semana

O terceiro final de semana do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires confirmou o sucesso da edição comemorativa de 20 anos do evento, atraindo 40 mil visitantes ao circuito urbano instalado no centro da cidade. Até o momento, durante todo a edição, o festival já recebeu 130 mil pessoas, que entre famílias, turistas e moradores, o público aproveitou a diversidade de shows, intervenções artísticas e opções gastronômicas do formato nas ruas da região central

“Estamos muito felizes em ver que o Festival do Chocolate está cumprindo seu papel de valorizar a cultura, a gastronomia e o turismo de Ribeirão Pires. A cada final de semana recebemos milhares de pessoas que fortalecem nossa economia, prestigiam nossos artistas e vivenciam um ambiente familiar”, destacou o prefeito Guto Volpi (PL).

Neste domingo (24), o festival contou com a apresentação “Beatles para Crianças” animou famílias, enquanto o tradicional cortejo da Banda Lira de Mauá trouxe música e movimento pelas ruas do centro. No mesmo dia, nomes como Márcio Gomes, Siderais, Os Senhores, VRocks, Rock in Volks e Nó na Pedra garantiram a trilha sonora que marcou a noite de encerramento do fim de semana.

“Foi a primeira vez neste ano que viemos ao Festival e a experiência superou nossas expectativas. A Isis, de 4 anos, nunca tinha ouvido falar dos Beatles, mas se encantou com o show e saiu apaixonada pelas músicas. O Eduardo, de 13, também curtiu muito, e nós, como pais, ficamos felizes de ver nossos filhos se divertindo juntos”, contou a moradora do Camilópolis, em Santo André, Danila Ferreira, que veio com o marido Fernando Matos.

A mesma animação foi compartilhada pela família de Ribeirão Pires. “Viemos todos os domingos e percebemos que a cada edição o evento fica ainda melhor, com mais visibilidade e organização. O Pietro aproveitou todos os dias, mas foi no show dos Beatles que ele se empolgou de verdade”, relatou Daniela Passos, que esteve no Festival com o marido, Estefânio Ferreira, e o filho Pietro (7 anos).

Além dos palcos principais, a festa ganhou vida também com intervenções artísticas de rua. Apresentações de palhaçaria, circo, estátuas vivas e músicos da Emarp (Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires) transformaram o espaço público em cenário vibrante, proporcionando ao público experiências culturais diversificadas e acessíveis.

A variedade de atrações se somou à tradicional gastronomia da festa. Os visitantes puderam degustar pratos de diferentes regiões e criações exclusivas à base de chocolate, fortalecendo a identidade do festival e movimentando a economia local.

Programação

O festival agora entra para o último final de semana e na sexta-feira (29), o Palco Choco Paço recebe às 20h a energia da Big Band Salada Mista. No sábado (30) é a vez do rock irreverente da banda Cólica Renal agitar o público, também às 20h. Já no domingo (31), o encerramento fica por conta do cantor Rafa Torres, que trás grandes sucessos a partir das 20h. Além disso, o evento conta com atrações espalhadas pelo Memorial Santo Antônio, Vila do Doce e intervenções culturais pelas ruas da cidade. Mais informações em www.vemprochocolate.com.br.