Educando com Visão promove mutirão oftalmológico em Santo André

O Poupatempo da Saúde de Santo André foi tomado por crianças neste domingo (24) para a primeira etapa de mais um mutirão de consultas oftalmológicas do programa Educando com Visão. Centenas de estudantes entre 6 e 8 anos, que fazem parte do 1º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino andreense foram ao Atrium Shopping para uma experiência diferente: por meio da parceria entre a Prefeitura e o Rotary Club Santo André Norte, passaram por exames oculares e, aqueles que tiveram comprovada a necessidade, receberão óculos gratuitos.





O prefeito Gilvan Ferreira esteve no local, acompanhou de perto algumas das consultas, conversou com mães e pais e, como de costume, fez sucesso com a criançada. “É um programa completo, que vai desde a consulta até a entrega dos óculos para as crianças da nossa rede municipal. Agradecemos ao Rotary por dar sequência a essa parceria, que recebemos de braços abertos”, destacou o chefe do Executivo andreense.





Após triagem nas unidades escolares – por meio do teste de acuidade visual, o qual identifica os estudantes com dificuldades ou inaptidão para enxergar –, aproximadamente mil crianças foram identificadas como elegíveis a serem consultadas e divididas em duas datas. A primeira delas foi neste domingo (24) e a segunda será no dia 14 de setembro.





Neste domingo, o primeiro grupo de crianças partiu das escolas que frequentam (acompanhadas por responsáveis), passou por avaliação oftalmológica completa e, posteriormente, aquelas que tiveram detectada a necessidade de usar óculos já foram encaminhadas automaticamente para escolha da armação, imediatamente após a consulta. O programa ainda prevê encaminhamento para o SUS caso seja identificado durante o exame alguma patologia de maior complexidade e ou necessidade cirúrgica.





A promotora de vendas Daniele Loufrani, 32 anos, mãe do pequeno – e simpático – Davi Emanuel, 7, estudante da Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Chico Mendes, no Recreio da Borda do Campo, enalteceu e elogiou a iniciativa do Educando com Visão e falou sobre os benefícios que vão trazer ao filho. "É uma ação bem legal, bem interessante. Bom para quem não tem condições, os óculos estão muito caros. Ele vai precisar usar e com certeza vai fazer diferença para ele, que estava com muita dificuldade. Com certeza vai trazer melhora escolar", afirmou.





O programa Educando com Visão acontece por meio de uma parceria entre a Prefeitura e o Rotary Club Santo André Norte, que idealizou o projeto em 2004 (após identificar que 10% das crianças matriculadas em escolas públicas tinham alguma deficiência visual), financia a confecção das lentes para as crianças e realiza a entrega dos óculos entre 30 e 60 dias.





"Esse programa tem mais de 20 anos na cidade, traz resultados incríveis aos alunos do ensino fundamental e levamos a experiência de Santo André para outros municípios, aumentando nosso impacto", celebrou o governador do Rotary, Luiz Antônio Pirola.