DGABC
DGABC

Domingo, 24 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Não deu

Após prata inédita, brasileiras ficam em 6º na série de fitas no Mundial de Ginástica Rítmica

Duda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Nicole Pircio e Sofia Madeira foram a quarta equipe a se apresentar e novamente levantaram o público na Arena Carioca 1

24/08/2025 | 14:00
Compartilhar notícia
FOTO: Wander Roberto/CBG
FOTO: Wander Roberto/CBG Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Depois de conquistar a inédita medalha de prata no conjunto geral do Mundial de Ginástica Rítmica, no sábado, as brasileiras voltaram à quadra do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, neste domingo, e terminaram em 6º lugar na decisão da série de 5 fitas. A China levou o ouro - Japão e Espanha completaram o pódio.

A final reuniu os oito melhores conjuntos da série simples no sábado. Duda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Nicole Pircio e Sofia Madeira foram a quarta equipe a se apresentar e novamente levantaram o público na Arena Carioca 1, mas os erros cometidos na execução afastaram o país do pódio.

O conjunto brasileiro, que nesta temporada havia conquistado um ouro no aparelho no Challenge de Portimão, em Portugal, repetiu a coreografia ao som de músicas O que é o que é?, Aquarela do Brasil, Come to Brazil e Samba do Brasil, mas perdeu pontos com imprecisões, queda e enrolamento das fitas.

LEIA TAMBÉM:

Brasileiras brilham e conquistam inédita medalha de prata no Mundial de Ginástica Rítmica

Os 22,850 pontos, abaixo dos 24,700 - a quarta maior nota - de sábado, foram insuficientes para levar as comandadas da técnica Camila Ferezin à segunda medalha. O ouro, a prata e o bronze foram, respectivamente, para China (27,550), Japão (26,650) e Espanha (25,950).

Ainda neste domingo, a equipe verde e amarela vai buscar o pódio na série mista - 3 bolas e 2 arcos -, prova que encerra a competição, após conseguir a classificação no sábado em terceiro lugar, atrás apenas de Japão e Espanha.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.